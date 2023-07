Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Alles wordt duurder, maar zo maak je zelf wasmiddel

Oké, het leven is duur. Inflatie, hoge woningprijzen, prijzige energierekeningen en een dure tankbeurt. Ook een rondje in de supermarkt kost tegenwoordig een flinke duit. Daarom is het soms best lekker als je ergens op kunt besparen. Wat dacht je ervan om zelf wasmiddel te maken?

Dat is dus helemaal niet zo moeilijk. Terwijl we toch regelmatig het goedje in onze wasmachine gooien en ook dit product duurder wordt. Overigens heeft het zelf maken van wasmiddel nog een voordeel. Je voegt er geen synthetische of chemische stoffen aan toe, waardoor je een natuurlijk middel produceert. Wat weer goed is voor mens en natuur.

Metro schreef trouwens eerder over bespaartips voor boodschappen, die lees je hier.

Ingrediënten voor wasmiddel

De ingrediëntenlijst voor een huisgemaakt wasmiddel is trouwens hartstikke kort. Je hebt slechts vier ingrediënten nodig. En wellicht heb je deze producten al in je keukenkastje staan.

Dit zijn de ingrediënten voor gekleurde was:

2 liter water

30 gram soda (voor witte was gebruik je dit ingrediënt niet)

30 gram pure olijfolie-zeep (blok)

4 à 5 druppels etherische olie in geur naar keuze

Besparen op de boodschappen en goed voor milieu

Zorg ervoor dat je het blok olijfolie-zeep fijn maakt. Gebruik hiervoor een rasp of scherp mes. Breng water aan de kook en voeg het fijngemaakte zeep toe aan het water. Blijf roeren tot de boel gesmolten is. Daarna is het tijd voor de soda en de druppels etherische olie. Laat alles afkoelen en giet het daarna in een pot of fles. Je zult merken dat het mengsel dik wordt als het is afgekoeld.

En tadaa, daar heeft u biologisch, ecologisch verantwoord wasmiddel. En dat scheelt toch weer in de portemonnee.

Goedkoop yoghurt maken

Wist je overigens dat je ook yoghurt heel goedkoop en makkelijk kunt maken? Het is slechts een kwestie van melk verwarmen en daar een schepje yoghurt bij doen. Daarna wikkel je het mengsel (in een bak of pan) in een warme deken en laat je de boel 20 uur staan. En voilà, hallo goedkope bak yoghurt. Rosalie Boom, die video’s maakt over handige trucjes en goedkope hebbedingetjes, legt het je in de video’s hieronder uit.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.