Lang Leve de Liefde-stel duikt op in De Prins met het Witte Haar: ‘Het moest zo zijn’

In de De Prins met het Witte haar doken gisteravond twee oude bekenden op. Co en Hanny ontmoetten elkaar namelijk jaren geleden bij Lang Leve de Liefde. Waar de meeste kandidaten van dat programma gedesillusioneerd weer naar huis gaan, hebben de twee 75+-plussers elkaar helemaal gevonden. In De Prins met het Witte Haar bezegelen ze hun liefde voor elkaar met een huwelijk.

De ras-Amsterdammers Co en Hanny zijn dolgelukkig met elkaar en lachen heel wat af met z’n tweeën. Dat ze op deze leeftijd nog de liefde zouden vinden, is voor allebei een verrassing. Beiden waren namelijk lang gelukkig getrouwd en moesten dealen met het overlijden van hun partner. „Soms denk ik weleens: het moest zo zijn. Dat hebben ze boven met zijn tweeën bekonkeld”, zegt Hanny. „Hij heeft de humor van mijn man en ik ben net als zijn vrouw. Het is echt een maatje van me. Ik wil tot de dood ons scheidt bij elkaar blijven.”

Huwelijksaanzoek in Prins Met Het Witte Haar

Voor zijn huwelijksaanzoek heeft Co een passende locatie uitgekozen. Co en Hanny zijn kroegtijgers pur sang en dus kan het niet anders dat Co in een kroeg in de Amsterdamse Jordaan op zijn knieën gaat. „Hanny, ik wil je even iets vragen”, begint Co zijn betoog. „Lieve Hanny, je bent een liefhebber van dansen. Helaas is jouw mooiste dans in 2018 gestopt. Gelukkig hebben wij elkaar gevonden. Ik kan je niet meer missen. Ik kan niet meer zonder je. Schat, wil je met mij verder dansen tot de dood ons scheidt?”

Bij Hanny stromen de tranen van geluk over haar wangen. „Dat wil ik zeker met jou en met geen ander”, antwoordt ze snikkend. „De liefde en aandacht die hij geeft, vind ik al genoeg”, vertelt ze tegen presentator Dennis van der Geest. „Het kan niet meer stuk. Ik vind het schitterend dat hij dan toch romantisch is.” Co: „De momenten waarop ik niet romantisch was, heb ik nu weer goedgemaakt hè.”

Ruzie met broer

Van der Geest doet er alles aan om Hanny en Co een fantastische dag te bezorgen. Hiervoor moet hij wel nog even de stoute schoenen aantrekken. Hanny heeft namelijk al jaren ruzie met haar broer en heeft niets liever dat hij bij het huwelijk aanwezig is. Van der Geest besluit om het hem gewoon te gaan vragen en belt aan bij Hanny’s broer.

„Ik ben hier met een speciale reden. Je zus gaat trouwen. Ik heb begrepen dat het contact tussen de afgelopen jaren niet zo goed geweest”, begint hij. „Een kleine twee jaar denk ik. Dat is nooit leuk natuurlijk. Dat kwam eigenlijk min of meer door haar dochter. Daar is het fout gelopen. Zij (zijn vrouw, red.) moest bij toeval in Purmerend wezen en moest hoognodig naar het toilet. Toen zei haar dochter: ‘Kom je hier alleen maar om te zeiken en je kijkt niet naar mijn vader om?’ Dat deed de druppel overlopen. Ik heb gezegd: het ga je goed. Einde verhaal.”

Het blijkt een opeenstapeling van grote en kleine incidenten te zijn geweest. Maar Van der Geest laten weten dat Hanny haar broer mist. Ook hij denkt nog steeds met liefde aan zijn zus. „We hebben altijd lol gehad en waren altijd met gekkigheid bezig.” Daarop reikt Van der Geest hem een uitnodiging aan. „Je zus wil heel graag dat je er bij bent.” „Nou, dan kom ik”, antwoordt hij meteen.

Het jawoord

Hanny kan haar geluk niet op als Van der Geest op de grote dag aankondigt dat haar broer er ook is. Kijkers zijn getuige van een emotioneel weerzien. „Ik vind het helemaal te gek dat je er bent”, roept Hanny blij uit.

Voor het oog van hun dierbaren geven ze het jawoord. Van der Geest maakt bekend dat ze ook nog eens op huwelijksreis naar Carihuela in Spanje mogen, waarna de sluizen bij Hanny opengaan. Co laat nog maar eens zijn droge humor zien: „Je hoeft niet te huilen, je mag mee.”

Je kunt Prins Met Het Witte Haar terugkijken via KIJK.