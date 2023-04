Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waarom zijn datingprogramma’s zo populair? ‘Ongemakkelijkheid, romantiek en influencer worden’

Er zijn talloze liefde- en datingprogramma’s te zien op de buis. Denk aan B&B Vol Liefde, First Dates of Lang Leve de Liefde. Maar waarom scoren dit soort programma’s zo goed? In Op1 hebben ze het erover, maar dat is natuurlijk niet zonder reden.

Morgen start namelijk het nieuwe seizoen van Boer Zoekt Vrouw waarin presentatrice Yvon Jaspers de nieuwe kandidaten voorstelt. Waar komt dat succes toch vandaan? Die vraag wordt in Op1 voorgelegd aan Eveline Stallaart van Married at First Sight en Denise Dest, de gastvrouw van First Dates.

Op1 over ongemakkelijkheid in datingprogramma’s

Stallaart is als psycholoog verbonden aan Married at First Sight. Achter de schermen werkt Stallaart aan het matchen van de koppels. „Voor de kijker is het natuurlijk heerlijk. Ze willen de romantiek zien, het sprookje.” Maar, zegt Stallaart, „Ook de ongemakkelijke momenten. Daar gaan mensen echt voor zitten.”

Volgens Stallaart kunnen kijkers veel leren van datingprogramma’s. „Bij het programma zie ik aan de achterkant hoe we matchen, hoe het samenkomt en hoe dat uiteindelijk allemaal gaat. Er gebeurt zoveel tussen die mensen, dat is echt geweldig. Het publiek leeft echt mee en beginnen van de deelnemers te houden. Dat is heel mooi.”

‘Wat als’

Dest, die als gastvrouw in First Dates de deelnemers ontvangt, beaamt wat Stallaart zegt. „Het is de ‘awkwardness’. Het gaat af en toe een beetje ver qua ongemakkelijkheid, dat vind ik soms ook. Maar kijkers herkennen zichzelf. Het is de nieuwsgierigheid naar ‘wat als’. Er komen zoveel verschillende mensen voorbij, je kunt je ergens in herkennen.” Verder, stelt Dest, is de liefde mooi. „De ongemakkelijkheid hoort daarbij. Ik ken mijn man al jaren, en zelfs dat hebben wij nog wel eens.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Datingprogramma’s zijn populairder dan ooit. @SeksuoloogEve: “Voor de kijker is het heerlijk. Die willen de romantiek zien, maar stiekem ook de ongemakkelijke momenten. Ik hoor ook dat mensen ervan leren.” #Op1 #BNNVARA pic.twitter.com/u08oWYGJdP — Op1 (@op1npo) April 7, 2023

‘Die camera’s vergeet je zo’

Mede-tafelgast Jeansen Djaoen denkt dat door het zien van alle ongemakkelijke dates en ontmoetingen het makkelijker wordt voor je eigen ‘probeersels’. „Je gaat er zelf wel eens op uit, loopt misschien ook een blauwtje, maar hier zie je: het kan altijd erger.” Dest vult aan: „Je spreekt niet snel iemand aan in een club of café, want misschien zijn er wel meerdere kapers op de kust. In zo’n programma wordt alles voor je geregeld.” En die camera’s: „Die vergeet je zo. Echt.”

Waarom mensen mee doen aan datingprogramma’s, en in het bijzonder aan First Dates, ligt aan een aantal dingen, denkt Dest. „Nieuwsgierigheid. En mensen zijn misschien moe van het hebben van vluchtig contact, hebben wellicht al heel wat blauwtjes gelopen of zij zijn niet de persoon die makkelijk op een ander afstapt. Dan kunnen ze via een tv-programma hopen op een goede match.” Stallaart legt uit dat het match-proces bij Married at First Sight eigenlijk een luxe datingbureau is. „We doen lang over een match-proces. We diepen het uit, en uiteindelijk komt er een pakket samen die bij elkaar zou moeten passen. Maar uiteindelijk moeten de deelnemers het zelf doen. We kunnen mensenlijk gedrag niet aansturen.”

Oprecht voor de liefde deelnemen

Bij Married at First Sight is een zorgvuldig match-proces welkom, aangezien de deelnemers zonder elkaar te kennen het ja-woord moeten geven. „Ik voel me daar super verantwoordelijk voor. Op dat moment zit ik ook in de zaal, en ik ben de enige die weet wie aan het altaar komen te staan. Ik heb er heel veel vertrouwen in dat wij goed matchen.” Een snelle rekensom aan de talkshowtafel van Op1 verduidelijkt dat het programma een slagingskans heeft van zo’n 10 procent.

Mede-tafelgast Riza Tisserand is benieuwd of zulke programma’s deelnemers kent die alleen maar mee doen om bekend te worden. „Doen zij mee met de gedachte: ik word influencer?” Dest en Stallaart antwoorden gelijk met ‘ja’. „Dan merk je gelijk dat het niet om het contact met de ander gaat, maar meer om ‘hoe zie ik eruit, waar staan de camera’s?’. Mensen die oprecht komen voor de liefde gaan meestal stuk van de zenuwen. Dan zie je die later ontdooien als ze hun match zien en denken: ‘ze hebben naar me geluisterd’.”

De uitzending van Op1 terugkijken kan via NPO Start.