Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Duurzame energie? Veel Nederlanders hebben echt geen zin om daarvoor de knip te trekken

Dat het gebruik van duurzame energie geen slecht idee is om je bijdrage te leveren aan een schoner ‘moedertje aarde’, dat weet iedereen diep van binnen wel. Maar er ook extra geld aan uitgeven? Nee, dat gaat er bij velen niet in.

En die velen, dan gaat het om ruim 40 procent van de Nederlanders. Dat percentage is niet bereid om ook maar een cent extra uit te geven voor een duurzaam energiecontract. Dit blijkt uit onderzoek van energievergelijk.nl, zo werd vanmorgen bekendgemaakt. Aan 1.055 Nederlanders werd gevraagd of zij de knip willen trekken voor duurzame energie. Wil 60 procent van de Nederlanders dan wél extra betalen? Nee, ook dat is niet het geval.

Prijs belangrijker dan duurzame energie

34 procent van de Nederlanders geeft aan dat ze prijs belangrijker vinden dan duurzaamheid bij het kiezen van een energieleverancier. Een magere 19,6 procent kiest duurzaamheid als belangrijkste factor. 46,4 procent ziet prijs en duurzaamheid als gelijkwaardige overwegingen bij het kiezen van een energieleverancier. De bereidheid om extra te betalen voor duurzame energie is dus laag, wat suggereert dat veel Nederlanders economische belangen voorop stellen boven milieubewuste keuzes.

Over dat laatste: we komen nog weleens voor verrassingen te staan als je het nieuws en tips volgt. Zo liet netbeheerder Stedin onlangs weten dat je de vaatwasser en je wasmachine eens wat vaker aan moet zetten als de zon schijnt. En wij dat altijd maar ‘energiezuinig ‘s nachts doen’. Hoe dat ziet lees je in dit Metro-artikel.

Een tientje meer per maand?

44,3 procent van de Nederlanders is niet bereid om extra te betalen voor een energiecontract als in ruil daarvoor de geleverde energie duurzaam is. Denk dan aan wind- of zonnestroom met CO2-gecompenseerd gas.

Slechts 5,9 procent van de respondenten is bereid om 10 euro of meer per maand extra te betalen voor duurzame stroom (en gas). De meerderheid van degenen die bereid zijn extra te betalen (29,4 procent), zou tussen de 1 en 5 euro extra per maand aan duurzame energie uitgeven. 4,5 procent weet het niet.

„Als het op de daadwerkelijke euro’s en het milieu aankomt, houdt de Nederlander de hand op de knip”, stelt energiedeskundige Koen Kuijper van Energievergelijk. Datzelfde vergelijkingsplatform geen ook tips, als het op je portemonnee aan komt. Zoals hier:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Nieuwe maand, nieuwe tarieven! 🌞 Klaar om je energiecontract te vernieuwen?

Of je nu variabel, vast, dynamisch wilt, er is voor elk wat wils! Check de top 5 goedkoopste energieleveranciers voor juli 2023: https://t.co/Ekwusnl1Wu — Energievergelijk.nl (@PlatformEnergie) July 3, 2023

Generatiekloof speelt ook een rol

Toch zijn er wel grote verschillen merkbaar tussen leeftijdsgroepen, blijkt uit het onderzoek over wel of niet betalen voor duurzame energie. Jongere respondenten (onder de 30 jaar) blijken het meest bereid om de knip te trekken voor duurzaamheid, met 62,9 procent die aangeeft bereid is maandelijks meer te betalen. Ongeveer 12,4 procent zou er 10 euro of meer per maand voor over hebben.

In de leeftijdsgroep 40-49 jaar zijn Nederlanders het minst geneigd om extra te betalen voor duurzaamheid. De meerderheid van deze groep, zo’n 56 procent, houdt liever geld op zak in plaats van extra te betalen voor een groen contract. 38,9 procent is bereid in de buidel te tasten, hoewel de meesten hier maximaal 5 euro per maand voor over hebben.

„De bevindingen van het onderzoek suggereren een generatiekloof in houdingen ten opzichte van duurzaamheid en de bereidheid om de kosten hiervan te dragen”, aldus Kuijper.

👇 ‘Echt’ duurzaam Volgens Energievergelijk.nl is een energieleverancier pas echt duurzaam als deze groene stroom levert van Nederlandse bodem en deze elektriciteit direct bij de bron inkoopt. Dus niet via groene stroom-certificaten. Daarnaast voorziet een duurzaam energiebedrijf in de levering van CO2-gecompenseerd aardgas. Dit is gas waarvan de CO2-uitstoot na verbranding wordt gecompenseerd, bijvoorbeeld met het planten van bomen.