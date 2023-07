Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Journalist Left Laser doet aangifte tegen VVD-woordvoerder

Een verslaggever van het linkse YouTube-kanaal Left Laser heeft aangifte gedaan tegen VVD-voorlichter Kees Berghuis. Die trok eerder de microfoon uit de handen van de verslaggever en gooide die weg. „Ik hoop dat er een grens wordt getrokken dat je van journalisten afblijft.”

De journalist van het YouTube-kanaal deed na advies van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten aangifte tegen de persvoorlichter. Dat bevestigt hij aan persbureau ANP. „Ik heb nog de beelden aangeleverd als bewijsmateriaal.” Hij heeft de hoop ‘dat er een grens wordt getrokken dat je van journalisten afblijft’, vertelt hij ook. „Zeker van een partij die beweert dat iedereen die aan journalisten komt opgesloten moet worden.”

Left Laser gaat er met ‘gestrekt been in’

Er is echter een verschil tussen hoop en verwachting, benadrukt hij ook. „Ik verwacht helemaal niks”, zegt hij over de afloop. „Ze hebben het opgenomen als vernieling. Er is ook niet heel veel schade, alleen wat krasjes. Wat ons betreft, is het ook afgerond. We hebben nog contact gehad met Kees Berghuis en hij heeft zijn excuses aangeboden. We gaan er zelf ook met gestrekt been in en vinden onszelf niet heel zielig, maar we willen wel duidelijk maken dat dit niet kan.”

Aandringen

Op beelden van Left Laser is te zien dat de verslaggever VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans vragen stelt. Dit gebeurde vorige week toen zij het gebouw van de Tweede Kamer verliet na het debat waarin premier Mark Rutte verklaarde te zullen stoppen. Hermans geeft in het filmpje herhaaldelijk aan geen antwoord te willen geven. Als de journalist blijft aandringen, trekt de aanwezige voorlichter van de VVD hem de microfoon uit zijn handen en gooit die weg. De video van de actie van Kees Berghuis zie je hier.



De VVD is dé partij van het respect. pic.twitter.com/Jh3Uq3Ft3F — Left Laser (@LeftLaser) July 11, 2023

Ook Hermans zelf nam afstand van de actie van Berghuis, ook al noemde ze de bejegening van Left Laser in een reactie ‘onprettig en hun vragen zijn vaak suggestief en zelden inhoudelijk’. ‘Maar’, stelde Hermans op Twitter: „Dat mag. Ik kies mijn eigen antwoord daarop. Voor wat betreft het afpakken van de microfoon, dat had Kees niet moeten doen.” Ook Berghuis erkende dat achteraf en bood zijn excuses aan.