Eén dode bij brand in groot vrachtschip boven Ameland, schip dreigt te zinken: ‘Verschrikkelijk’

Op een vrachtschip boven Ameland is gisteravond even voor middernacht brand uitgebroken. Alle bemanningsleden hebben het schip Fremantle Highway inmiddels verlaten, maar door de brand is een bemanningslid om het leven gekomen. Ook zijn meerdere mensen gewond geraakt, meldt de Kustwacht.

Het vrachtschip lag zo’n 27 kilometer ten noorden van het waddeneiland Ameland. Wie het omgekomen bemanningslid precies is, en waardoor die omkwam, kan een woordvoerder van de kustwacht nog niet zeggen. Ook weet de zegsman niet hoe ernstig de verwondingen van de gewonden zijn.

Brand op vrachtschip bij Ameland

Een deel van de bemanning is overboord gesprongen en opgepikt door schepen die te hulp schoten, de rest is met helikopters van de Kustwacht van boord gehaald. De bemanning heeft zelf geprobeerd de brand te blussen, maar dat lukte volgens de kustwacht niet. „De brand breidde zich steeds verder uit, waardoor een evacuatie werd opgestart.” In totaal zijn zestien bemanningsleden volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Drenthe naar Groningen Airport Eelde overgebracht. Zij hadden allemaal ademhalingsklachten en zijn naar ziekenhuizen gebracht. Geen van hen verkeerde in levensgevaar.

Het Panamese schip, dat op ruim dertig kilometer boven de kust van het Waddeneiland ligt, was op weg vanuit het Duitse Bremerhaven naar Port Said in Egypte met 23 bemanningsleden. Het 200 meter lange schip heeft totaal 2857 auto’s aan boord, waarvan 25 elektrische auto’s. „Het vermoeden is dat de brand is uitgebroken in een elektrische auto”, aldus de Kustwacht.

‘Voorkomen dat het schip zinkt’

Volgens de woordvoerder van de kustwacht is het lastig een brand op zee onder controle te krijgen, zeker aangezien er niemand aan boord van het schip kan om te blussen. „Als er veel water aan boord komt, doet dat wat met het schip”, aldus de woordvoerder. Daarbij is ook het blussen van elektrische auto’s niet makkelijk. Er wordt wel geprobeerd om het vuur „enigszins” onder controle te krijgen.

Eén van de scenario’s is dat het schip zal zinken. Eerder maakte het schip nog flink slagzij. „De bemanning heeft acties kunnen ondernemen om het schip meer te stabiliseren.” Er zijn volgens de woordvoerder meerdere bergingsschepen onderweg. Die moeten de situatie onder controle krijgen, mocht het vrachtschip gaat zinken. De Fremantle Highway drijft momenteel stuurloos rond en staat nog in brand, aldus de kustwacht. Op sociale media worden er zorgen geuit rondom de brand op het schip. „Verschrikkelijk, hoe groot gaat deze milieuramp wel niet worden?”, zegt iemand bijvoorbeeld.



