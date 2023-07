Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Duizend euro armer, nog steeds ziek: patiënt Floris vertelt bij Op1 over strijd tegen longcovid

Meerdere keren aan een vitamine-infuus, acht sessies acupunctuur en ozontherapie, waarbij aan bloed een mengsel van zuurstof en ozon wordt toegevoegd. Longcovid-patiënt Floris van Vugt vertelde gisteren bij Op1 dat hij van alles heeft geprobeerd om van zijn langdurige ziekte af te komen. Meer dan duizend euro is hij al kwijt, maar hij is nog steeds ziek.

De meeste longcovid-patiënten worstelen met hun ziekte, omdat artsen ze vaak niet verder kunnen helpen. Die vertellen patiënten vaak na een paar behandelingen dat ze niks meer voor ze kunnen betekenen. Ze zijn ten einde raad en zoeken daarom hun heil in de alternatieve behandelmethoden. En dat is een ‘fascinerende wereld’, zo werd verteld bij Op1.

‘Mijn huisarts noemt longcovid een depressie’

„Als ik bij mijn huisarts kom, die heeft wel van longcovid gehoord, maar in zijn ogen bestaat dat niet”, legde Floris gisteren uit op tv. „Het is eerder een depressie, zegt hij. Dat is heel moeilijk om te horen. Het is een vertrouwenspersoon, dus je hoopt daar verder in te komen. Maar je loopt direct tegen een muur aan omdat iemand zoiets zegt. Dat is heel frustrerend.”

Hoe hij er uiteindelijk achter kwam dat hij longcovid heeft? „Ik ben langs heel veel ziekenhuizen geweest, ik heb heel veel kno-artsen bezocht en neurologen. Ik heb veel bloedonderzoeken gehad. Maar niets hielp. Toen ging ik beseffen: dit is niet goed. Ik heb op internet veel dingen opgezocht en toen kwam ik erachter dat alle klachten overeenkwamen met longcovid.”

Longcovid-patiënten proberen alternatieve methoden: ‘Fascinerende wereld’

Bijna 50 procent van de mensen met longcovid, en dat zijn er nogal wat, gaat langs alternatieve therapeuten. Dat is een ‘fascinerende wereld’, zeggen Rianne van der Linden en Anne-Sophie van den Toren, die samen de podcast Long Covid en de kwakzalverindustrie maken.

„Iemand die met een zuurstofzak aan de muur ervoor zorgt dat je extra zuurstof binnenkrijgt of iemand die met föhns een patiënt loopt te föhnen en dat zou helpen omdat daar een bepaalde frequentie bij zit”, noemen ze enkele opvallende therapieën. Mensen die wanhopig zijn gaan daarop in, zeggen de twee. Ook al zijn die behandelingen niet bewezen.

Acupunctuur, ozontherapie en aan een vitamine-infuus

Floris heeft ook al van alles geprobeerd. „Om te beginnen acupunctuur, ik had best veel hoop dat het zou werken. De arts zei dat het slagingspercentage hoog was. Dat waren ongeveer acht sessies, maar ik heb er geen baat bij gehad. Toen ben ik verder gaan kijken en kwam terecht bij ozontherapie. Dat is therapie waarbij bloed uit je lichaam wordt gehaald, ozon wordt toegepast en wat ze dan terugdoen in je bloed. Dat zou allemaal positieve effecten moeten hebben, maar die heb ik niet gehad, net als bij vitamine-infusen. Ik ben meer dan 1000 euro armer.”

Het omstreden anti-schurftmedicijn Ivermectine kwam ook voorbij. Tijdens de coronaperiode werd dat nog als ‘wondermiddel’ tegen corona omschreven door onder andere de Amerikaanse president Donald Trump. Floris zei dat hij dat ook weleens heeft geprobeerd. Hij kon eraan komen via een huisarts. „Ik had wel het idee dat het iets deed, maar dat kan ook een placebo-effect zijn. Ik las heel veel over bijwerkingen en wilde me er niet aan wagen. Dus toen ben ik ermee gestopt.”

Pillen worden door man ‘in elkaar geknutseld’

Rianne van der Linden en Anne-Sophie van den Toren zeggen dat ze heel makkelijk aan het middel kunnen komen door een paar mailtjes met een huisarts. Ze gingen naar iemand toe die de pillen ‘in elkaar knutselt’. „Dan bel je aan bij een gemiddeld rijtjeshuis. Daar doet een meneer open zonder medische achtergrond en zonder vergunning om de pillen te maken. Toch doet hij dat thuis.”

De twee podcastmakers namen de pillen mee naar de talkshow. Die waren van zeer slechte kwaliteit en bevatten bovendien niet alleen de werkende stof die je in Ivermectine vindt. Eén ding is duidelijk als je buiten de reguliere zorg naar geneeswijzen zoekt om van longcovid af te komen, zeggen ze. Er kan je dan „echt van alles overkomen”, waarschuwen ze.

Maar een hoopvol slot had de talkshow niet voor longcovid-patiënten. Het is vooral afwachten totdat er een doorbraak komt in de wetenschap. „Wat je had bij maagzweren enkele decennia geleden. Plots midden jaren 80 ontdekten een paar mensen dat het werd veroorzaakt door een bacterie. Dan krijg je een ander beeld en het probleem was opgelost. Er kunnen dingen uitkomen, als je die degelijk onderzoekt. Dus hou vol. Maar blijf weg bij de kwakzalvers”, zei viroloog Marc van Ranst.

Kijk Op1 van gisteravond hier terug.