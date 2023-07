Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zanger Hans de Booij vindt woonruimte na noodkreet: ‘Er is schaamte, want je bent niet gelukt’

Zanger Hans de Booij, bekend van iconische hits als Annabel, slaakte vorige week een noodkreet. Hij woont noodgedwongen in een caravan en als hij niet snel een huis vindt, bestaat de kans dat hij terechtkomt in de nachtopvang van een tehuis voor dak- en thuislozen. Gisteren schoof hij aan bij Renze op Zondag met een geruststellende boodschap: hij heeft zicht op een dak boven zijn hoofd.

In De Telegraaf gaf De Booij aan bang dat te zijn onder een brug te eindigen. Hij bleek zo ten einde raad te zijn, dat hij voor het eerst in zijn leven zelf een journalist belde.

Hans Booij bij Renze op Zondag over woonsituatie

De Booij vertelt aan de talkshowtafel dat het misging tijdens de coronapandemie. Hij ging twee keer ‘soort van failliet’ en werd door een vriend uitgenodigd om op Malta broccoli te kweken. „Ik ben daar drie maanden naartoe geweest, maar kon daar geen geld verdienen.”

Eenmaal terug had hij geen appartement meer. „Ik heb drie maanden bij mijn zoon en twee maanden bij vrienden gewoond. Toen kreeg ik door een val ook nog een gebroken enkel. Ik ben verzorgd door vrienden, maar dat hield op een gegeven moment op, dus toen bleef alleen de caravan over.”

Een urgentieverklaring kreeg hij niet. „Er waren heel veel regels. Als je op de derde verdieping woont en je raakt twee benen kwijt, pas dan ben je urgent.” Ook had hij geen spaarpotje om op terug te vallen. „Ik leef bij de gratie van: we zullen wel zien. Maar ik mag van mezelf geen schuld maken.”

Zijn noodkreet van vorige week heeft veel losgemaakt. „Ik moet al die mensen die mij briefjes hebben gestuurd allemaal heel vriendelijk bedanken”, vertelt hij. Er zaten brievenschrijvers tussen met huizen in Noorwegen en Frankrijk, waar hij in mag omdat het toch leeg staat. „Mensen zeggen: ik heb een huis over, mag je een jaar in zitten, kom je weer boven water.”

En jawel: uit een van die briefjes lijkt iets moois te zijn gekomen. Hoewel hij nog moet tekenen en er nog niet al te veel over kwijt wil, ziet het er rooskleurig uit. „Heerlijk”, zegt de zanger.

Meer mensen als Hans de Booij

Guusta van der Zwaart is ook te gast bij Renze op Zondag. Zij is directeur van stichting De Tussenvoorziening, die in actie komt voor mensen die dakloos zijn of dat dreigen te worden. Van der Zwaart zegt dat er meer mensen als De Booij zijn. „Er zijn heel veel mensen die werken en die bij ons in de maatschappelijke opvang verblijven. Het klassieke beeld van mensen die dakloos zijn, zwaar verwaarloosd zijn en veel zorg nodig hebben, die zijn er ook nog wel, maar er is ook een groep mensen die het om dit soort redenen, zoals een scheiding en schulden, niet meer kunnen redden.”

De Booij vertelt dat hij een reportage zag over mensen die in Spaarnwoude in tenten wonen. „Er gaat een ritssluiting open en er staat iemand die zijn hemd goed doet, een stropdas en een jasje aandoet en zegt: ‘Ik ga naar mijn werk bij de gemeente.’ Toen dacht ik: nu wordt het link. Als je bij de gemeente werkt, dan zou je denken dat je in staat bent tot van alles en nog wat.”

Van der Zwaart zegt dat de meeste mensen die in zo’n situatie zitten het eerst in hun eigen netwerk proberen op te lossen. Echt hulp vragen blijkt moeilijk. „Je wilt het gewoon niet toegeven”, zegt De Booij. „Als het niet goed met je gaat, wil je dat toch nooit graag toegeven. Er is schaamte, want je bent niet gelukt. Dat is iets wat we niet toestaan in deze wereld.”

Aan zijn vrienden vertelde hij wel wat er aan de hand was. „Vrienden hadden wel vertrouwen dat ik er op de een of andere manier uitkwam, want ik kom er altijd uit. Maar het leek even niet meer zo.”

Je kunt Renze Op Zondag terugkijken via RTL.