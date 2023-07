Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Stiefvader van politieagent die uit het leven stapte: ‘Handelen leidinggevenden schandvlek voor de politie’

Hoe kan het dat drie politieagenten, niet lang na elkaar, uit het leven besluiten te stappen? Die vraag stond centraal in het onderzoek naar onder meer de dood van Mike Versteege, die in december 2019 zelfmoord pleegde. Zijn stiefvader, die zelf ook agent was, maar bij de politie vertrok nadat hij Versteege vond, schoof gisteravond aan bij Op1 om het over het rapport te hebben.

Voor Mike’s dood was het volgens zijn stiefvader namelijk al duidelijk dat het op het werk niet goed ging. Zo sprak Mike over pestgedrag en ervoer hij veel stress. In opnieuw een vernietigend rapport – anderhalf jaar geleden verscheen er ook al één – komen stevige kritiekpunten naar voren als het gaat om de Landelijke Eenheid. De belangrijkste conclusies: een gebrek aan professionaliteit, slecht leiderschap, een kloof tussen chefs en de werkvloer en politiemensen die zich onveilig voelen.

Stiefvader Mike Versteege bij Op1: ‘Wel excuses, maar niet doorpakken’

Er is recent, dus pas 3,5 jaar na de dood van Mike, excuses aangeboden door de politie. Dat komt voor Raymond van Bergem, zijn stiefvader, veel te laat. „Het probleem dat wij zien is dat, er wordt nu excuses aangeboden, maar er wordt niet doorgepakt”, vertelt hij in de studio van Op1. „Dat betekent dat het leugenachtige gedrag, misleiden, werkuitsluiting, grove nalatigheid, dat wordt geschaard onder ‘maar ze hadden wel goede intenties en daarom doen we niks’. Ik vind dit een schandvlek voor de politie.”

„Wat gaat u doen?”, wil Op1-presentator van Van Bergem weten. „Wij gaan ons beraden over het doen van aangifte. De juiste artikelen erbij zoeken, met een advocaat, en daarmee verder. We hopen dat we in de tussentijd meer medewerking krijgen, want mails en dergelijke, die krijgen we niet.”

Jan Struijs, de voorzitter van de Nederlandse Politie Bond, vraagt zich af waarom de leidinggevenden op deze manier ‘doorgingen met deze jongen’. „Dat hoort bij de politie, dat je dit soort geniale mensen een plek geeft. Dat is ook leidinggeven aan diversiteit. Mike was een jongen, die kwam misschien om 10.00 uur ‘s ochtends pas aan, maar ging ook pas om 02.00 uur ‘s nachts weer weg. De profielschets zoals Mike weergeven wordt, is echt hartstikke goed.”



‘Politie is een verwaarloosde organisatie’

Maar hoe kan het nou dat de politie, die er juist is om mensen te beschermen, de eigen medewerkers naar zo’n donkere plek weet te sturen? Van den Brink: „Is er iets structureels gaande?” Het antwoord van Struijs is duidelijk: „Ja. We hebben te maken met een verwaarloosde organisatie, waar mensen onvoldoende gesteund worden. Er is sprake van professionele eenzaamheid. Wat ook opviel bij alle drie de zelfdodingen, is dat ze alle drie uitstekend functioneerden in een hoog risico-veld, bij de recherche, echt achter de grote boeven aan.”

Alle drie de slachtoffers waren ook lid van de Politie Bond. Wat volgens Struijs opvallend is, is dat de bond „jarenlang heeft moeten vechten om de werkelijkheid überhaupt te benaderen. Dus ja, we hebben een ernstig structureel probleem en dat moet echt verbeteren.” Volgens Van den Brink staat in het rapport dat Mike weliswaar zelfmoord heeft gepleegd na verwijtbaar handelen van zijn leidinggevenden, maar dat er geen oorzakelijk verband is. Struijs deelt die conclusie niet, maar vindt het wel een goed rapport.

Volgens de voorzitter van de Politie Bond hadden de onderzoekers niet genoeg mandaat om zulke conclusies vast te stellen. „Er zit een heleboel gedoe omheen, waar ik best wel boos om ben geworden”, laat hij weten. „We zijn al drie jaar bezig om een beetje in de buurt van de werkelijkheid te komen. In het rapport staat ook de grove nalatigheid. Alles wat ze hebben ontdekt, is herleidbaar naar de organisatie en personen. Daarmee geven ze ook de opening: je kunt hier nog wel een stap verder mee gaan, maar wij hebben het mandaat niet.”

Denk jij weleens aan zelfmoord? Je kunt met 113.nl geheel anoniem bellen (0800-0113) of chatten.

Je kunt Op1 terugkijken via NPO Start.