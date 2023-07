Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

CDA-Kamerlid hele nacht door gebeld nadat telefoonnummer online gedeeld werd

Vannacht kreeg CDA-Kamerlid Eline Vedder non-stop belletjes en appjes. Haar telefoonnummer werd gisteravond massaal gedeeld op social media, nadat het boerenprotest in Den Haag was aangekondigd. In het bericht staat een foto van Farmers Defence Force-voorman Mark van den Oever, de aankondiging en daaronder namen en telefoonnummers, waaronder die van Vedder. „Ik ben de hele nacht door gebeld.”

„Kun je niet naar Den Haag, maar wil je wel iets nuttigs doen? De druk mag worden opgevoerd bij het CDA!”, viel te lezen in het bericht. Onderdaan staan ook telefoonnummers van CDA’ers die zich met landbouw bezighouden, onder wie Derk Boswijk en Eline Vedder. Zij debatteren vandaag namens het CDA over het geklapte landbouwakkoord.

Telefoonnummer van CDA-Kamerlid Eline Vedder gedeeld

„Ja, wat moet ik ervan zeggen?”, reageert Vedder voor de camera van RTL Nieuws. „Ik snap de frustratie en de zorgen heel goed, maar dat het zo wordt gedaan, is niet prettig natuurlijk. Het is een signaal van het landschap, hoe dat er op dit moment bij ligt.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik zie vele tweets dat onderstaand bericht nep zou zijn. Mijn telefoon zegt iets anders. Non stop telefoon en appjes. Met ‘advies’. En wat er gebeurt als dat advies niet wordt opgevolgd. Ik word geacht er vanwege veiligheid niet over te praten. Maar ben er knap ziek van. https://t.co/195rZT6kqm — Eline Vedder (@ElineVedder) June 28, 2023

Geheel onverwacht was het niet voor Vedder. „Ik wist van tevoren: dit soort dingen gaan dan ook gebeuren. Maar het is niet mijn favoriete kant van dit vak. Er is een verschil tussen je zorgen delen en dingen uiten die maken dat iemand anders zich heel onveilig voelt.”

Oproep leidt tot boze reacties

De oproep om CDA’ers te bestoken met telefoontjes, roept dan ook boosheid op. Premier Mark Rutte noemde het eerder „pure intimidatie”. Hij zegt het ongelofelijk laf te vinden. „Dit moet echt stoppen.”

Ook Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging (BBB) reageerde boos. „Ik wil heel graag dat Farmers Defence Force hier afstand van neemt en de mensen keihard veroordeelt die op deze manier nummers doorsturen en intimiderende berichten sturen naar politici”, aldus Van der Plas vanochtend bij WNL.

Van den Oever: telefoonnummer komt niet bij mij vandaan

Van den Oever heeft inmiddels laten weten dat, ondanks dat zijn foto in het bericht stond, hij niet achter de actie zit. „Deze telefoonnummers komen niet bij mij vandaan”, zei hij vanmiddag op het Malieveld in Den Haag. „Ik vind het op zich goed dat CDA’ers gebeld worden, maar het verspreiden van telefoonnummers mag natuurlijk niet. Daar heb ik niks mee te maken.”