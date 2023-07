Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers morren weer over finale Million Dollar Island: ‘Slap, maar 210.000 euro uitgekeerd’

Het is (heel) veel mensen ontgaan, maar de finale van Million Dollar Island is gisteravond op SBS6 gespeeld. En jawel hoor, twitteraars vonden – net als vorig jaar – vooral maar één ding: waarom wordt die ‘million’ niet uitgekeerd?

Met de huidige zomerse temperaturen wordt er over de hele linie weinig tv gekeken, zo ook gisteravond (weer) niet naar Million Dollar Island. Een enkel programma scoort wel, zoals Rooijakkers over de Vloer. Art Rooijakkers haalde gisteren op Bonaire een mooi en tegelijkertijd verdrietig verhaal op bij tv-presentatrice Nicolette Kluijver (700.000 kijkers).

Kippenhok Million Dollar Island

Voor wie Million Dollar Island echt nog niet kent: honderd mensen, vijftig Nederlanders en vijftig Vlamingen, wordt gedropt op een onbewoond Filipijns eiland. Allemaal dragen zij een polsbandje ter waarde van 10.000 euro. Zij kunnen meer bandjes krijgen door (soms heel eenvoudige) spelletjes te winnen of bandjes van anderen te krijgen als die het eiland gedwongen of vrijwillig verlaten. Wat dat als eerste oplevert? Een kippenhok met zeer veel zeurende en klagende mensen, dieven en anderen die hoofdschuddend om al dat gedoe naar de ondergaande zon zitten te scharen. Spelleider Dennis van der Geest noemde Million Dollar Island tegen Metro eerder een ‘chaos en bizar sociaal experiment‘.

SBS6 organiseerde de afgelopen tijd een tweede seizoen. Dat was best opvallend, omdat de eerste editie met alleen maar Nederlanders redelijk tot maar matig scoorde. En dat terwijl de productie enorm is. Ook in België is het ‘overlevingsprogramma’ geen hoogvlieger.

Twee Nederlanders, één Belg

Gisteravond werden de overgebleven zestien deelnemers aan Million Dollar Island in een dubbele aflevering eerst gereduceerd tot drie finalisten. Twee Nederlanders en één Belg bleven over: de sportieve Maud van Kempen die aan de Johan Cruyff University heeft gestudeerd; Amstelvener Joachim Kuipers die van het eventueel te winnen geld wil ondernemen; en Matthias Smet, een zachtaardige en ook al sportieve Vlaming.

Samen droegen zij uiteindelijk dus honderd bandjes. Maud was goed voor 27 bandjes, Matthias 36 en Joachim 37. Million Dollar Island dus, maar kregen zij – in dit geval euro’s – dat ook? Nee.

Finalespel Million Dollar Island

Million Dollar Island eindigt namelijk een met een finalespel. Voor de finalisten staan net zoveel bakjes als dat zij polsbandjes dragen en zij mogen net zoveel bakjes openen als zij willen. In één van de kistjes zit een figuurlijke bom en die betekent: weg geld, nul, nada. Hoewel, de 10.000 euro uit het bombakje krijgen de finalisten gegarandeerd. Maud, Matthias en Joachim gingen dus na ‘een maand eiland’ in iedere geval met een lekkere 10 mille terug naar de bewoonde wereld.

Talpa vraagt de finalisten als producent waarschijnlijk om een heel verhaal tijdens het openen van de kistjes te houden. Dat levert vooral een heel gedoe op, waarbij de kijker alleen maar denkt ‘schiet es op…’ Bakje 8 omdat iemand op 8 juli jarig is, kistje zus of zo omdat die op gevoel wel lijkt te passen bij een of ander familielid, dat werk. Uiteindelijk viel de bom niet één keer. Onze Vlaming was tevreden met 40.000 euro, Maud tikte 70.000 euro binnen en Joachim had een ton in zijn hoofd en pakte die – op zijn verjaardag – ook. Hier zie je de tevredenheid:



Regels vooraf duidelijk, toch weer gemiep

Hoewel het voor de deelnemers vooraf duidelijk is dat nooit iemand 1 miljoen euro gaat winnen (en met drie finalisten en het spel is dat al helemaal onmogelijk), vonden twitteraars daar gisteravond iets van. Misschien hadden zij hun tweets van het vorige Million Dollar Island-seizoen gekopieerd, want het gemopper kwam op precies hetzelfde neer: waarom heet het programma Million Dollar Island als er geen miljoen te winnen valt?

„Dit programma doet zijn naam echt geen eer aan. Onmogelijk om überhaupt met een miljoen te vertrekken”, laat Evi bijvoorbeeld aan de wereld weten. „Waarom ben ik geïrriteerd omdat iemand tevreden is met 40k?”, vraagt ene ‘Sebazy’ zichzelf af. Ferdinand heeft de gang van zaken op het eiland niet helemaal begrepen, maar is stellig: „Nog niet een kwart van de voorgehouden worst van een miljoen is als prijzengeld uitgekeerd. 210.000 is het. Slap einde aan een redelijk leuk programma.” Die voorgehouden worst was er van SBS6-kant dus niet, maar toch ‘eist’ Ferdinand iets van de makers van Million Dollar Island. „Slotspel aanpassen.”



Is dit een nieuw genre van #slowtv? Mijn God, wat duurt dit lang en wat is dit saai! In deze tijd had #DennisvanderGeest 3x vreemd kunnen gaan en na afloop een sigaretje kunnen roken. #milliondollarisland — Bumper!! (@ZomerSnurkje) June 25, 2023



Wat een gelul vooraf met die bakjes te openen, kwak ze gewoon open man..bam en doorrrr 🙈#milliondollarisland — jo (@jokiecroky) June 25, 2023

Wat sowieso duidelijk is: de twitteraars hebben 0 euro, Joachem, Maud en Matthias bij elkaar opgeteld 210.000.

