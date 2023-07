Prinses Alexia viert achttiende verjaardag met portretreeks, dit vinden fans van het koninklijk huis van haar foto’s

Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hiep hiep hoera: prinses Alexia is vandaag achttien jaar geworden. Volwassen, net zoals grote zus Amalia. Dat moet natuurlijk gevierd worden en aangezien ze onderdeel is van het koningshuis, krijgt zij ook een portretreeks. Fans van de familie zijn dan ook flink lovend over de foto’s.

„Alle kinderen” zullen thuis zijn om de verjaardag van Alexia te vieren, vertelde koningin Máxima donderdag na afloop van het staatsbezoek aan België. De verjaardag van de prinses, die tot voor kort in Wales studeerde, wordt echter niet groots gevierd. „Het is een maandag dus dat valt niet heel goed, maar we zullen dit weekend al wel wat doen”, zei de koningin.

Alexia rondde eind mei haar examens aan het United World College of the Atlantic in Wales af. De resultaten van de examens worden begin juli verwacht. Alexia studeerde sinds september 2021 in Wales. Zij zat daar in de klas met prinses Leonor, de oudste dochter van de Spaanse koning Felipe en koningin Letizia. Het is nog niet bekend wat Alexia na de zomer gaat doen.

Prinses Alexia viert achttiende verjaardag, fans van het koninklijk huis vinden foto’s prachtig

Alexia studeerde afgelopen tijd in Wales, waar ze afgelopen mei samen met haar ouders feestvierde na haar examens. Haar kleine zusje Ariane gaat ook haar middelbareschooltijd vervolgen in het buitenland, maar niet in Wales. Eerder liet de jongste prinses al weten dat ze niet haar zus achterna zou gaan. Ze vervolgt haar school aan het United World College Adriatic in Italië, zo liet de Rijksvoorlichtingsdienst eerder weten.

Ter ere van haar verjaardag zijn er een aantal portretten geschoten van de prinses en los van de duizenden felicitaties heeft Alexia ook al heel wat reacties ontvangen over haar foto’s: „Net als Johannes Vermeer‘s Meisje met de parel… maar zonder parel” en „hele mooie foto’s”, „prachtige foto’s”, die reacties komen vaak voorbij.



De volgende stappen voor Alexia

Wat de volgende stap in het leven van het middelste kind van Wim-Lex en Max zal zijn, is nog niet bekend. Ze is al wel vaker in enkele studentenkringen in Groningen gezien, maar het zou ook kunnen dat Alexia een tussenjaar inlast voordat ze een studie gaat doen. Ze heeft in elk geval niet zoveel officiële taken als haar grote zus en troonopvolgster Amalia. Scheelt toch weer een beetje, kan je toch net iets meer genieten van de studententijd. Laten we hopen dat Alexia dat wél onbezorgd kan doen, zonder gekke bedreigingen.