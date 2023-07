Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gerard Ekdom en Snelle bij Jachtseizoen: ‘Jij wil naar ze zwaaien, hè?’

Vier uur lang uit de handen van de StukTV-mannen blijven in Jachtseizoen, dat moet te doen zijn, toch? Zeker als je, zoals radio-DJ Gerard Ekdom aangeeft, een schema in de kelder hebt hangen met ‘alle tactieken ooit gebruikt’. „Ik weet wat fout is gegaan en wat goed is gegaan”, waarschuwt hij Stefan Jurriens, Giel de Winter en Thomas van der Vlugt, voordat hij samen met zanger Snelle op de vlucht slaat. Maar gaat dat schema hen ook helpen?

Allereerst zijn de StukTV-mannen wel benieuwd wat hun nieuwste ‘criminelen’ allemaal kunnen. „Wat zijn jullie kwaliteiten?”, vraagt Van der Vlugt Snelle en Ekdom. „Wij kunnen allemaal dingen, joh”, komt het antwoord van Snelle. „Wij gaan jullie helemaal niet vertellen wat wij kunnen en wat wij niet kunnen. Jullie krijgen helemaal niks te horen, niks.”

Ekdom en Snelle bij Jachtseizoen: ‘Moeten naar ze zwaaien’

Ekdom en Snelle zijn wel van plan om het geen saaie achtervolging te laten worden. Ze moeten ontsnappen uit de Kruisberg-gevangenis en zoveel mogelijk afstand tussen hen en hun achtervolgers creëren. Maar er is één probleem: die gevangenis ligt verscholen in de bossen van Doetinchem en er zijn bar weinig uitvalswegen in de buurt. Het duo is wel enigszins voorbereid en de eerste rit is in ieder geval geregeld. En Snelle heeft wel zin om hun achtervolgers op de kast te jagen. Tegen Ekdom: „Ik ben wel blij dat jij sportief bent, want dan kunnen we ze een beetje opzoeken en als ze er bijna zijn, dat we toch ontsnappen.” Ekdom: „Jij wil zwaaien, hè? We moeten één keer zwaaien.”

En dat zwaaien, dat komt wel goed. Er zijn namelijk meerdere momenten dat Jurriens, De Winter en Van der Vlugt ze bijna in de klauwen hebben, maar ze toch net wegkomen. Maar of dat positief is voor Snelle en Ekdom… Waarschijnlijk niet. Het maakt het namelijk alleen maar lastiger om hun achtervolgers af te schudden. De mannen beginnen weliswaar met een kleine voorsprong, maar tijdens hun eerste rit komen ze direct achter een tractor terecht. „Ik trek dit niet”, klinkt het meteen. Snelle en Ekdom zijn wel lekker voorbereid, want ze „laten alles aan toeval over” en „onze tactiek is: er is geen tactiek”.

‘Hadden in de auto moeten blijven’

Na veel liften, bijna-ontmoetingen met de mannen van StukTV en veel stress, maken Ekdom en Snelle de keuze om hun achtervolgers even offline te zetten, zodat ze hen kort niet meer kunnen volgen. „Loopt dit dood?”, vraagt Snelle zich af. „Als dit doodloopt, gaan we het bos in.” Ekdom: „Ja natuurlijk loopt het hier dood, dit is een crematorium.” En dus sprinten ze een nabijgelegen bos in, maar door hun feloranje outfits vallen ze flink op. Van der Vlugt en Jurriens vliegen de auto uit en gaan ze achterna, met nog één uur en 49 minuten te gaan. Een flinke tijd om je in het bos te verschuilen, zeker als je achtervolgers je letterlijk op de hielen zitten. „Fuck, daar komen ze, dit was niet de bedoeling”, zegt Snelle nog.

En dat het een foute keuze is geweest, blijkt al snel. Sterker nog, na zo’n vijf minuten wordt Ekdom, die als camouflage op de grond was gaan liggen, in de kraag gevat. Niet lang daarna is het ook voor Snelle game over. Ekdom: „Het ging zo goed.” Jurriens: „Meelopen, hoppatee.” Als ze in de bus ‘geladen’ worden, wil De Winter één woord van de voortvluchtigen. „Wat is er fout gegaan?” In koor: „Kut.” „We hadden in die auto moeten blijven.”

Als ‘straf’ dat ze gevonden zijn, moet er natuurlijk wel iets gebeuren. Dus, zoals vooraf afgesproken, moet Snelle een voorwerp met een klein, rond gat langs een ijzeren bouwwerkje manoeuvreren. Als hij het ijzer raakt, krijgt Ekdom een schok. Dat gebeurt ‘slechts’ vier keer, daarna worden de rollen omgewisseld. Snelle komt er met ‘slechts’ drie schokken vanaf. Ekdom kan dus ‘de tactiek is geen tactiek’ toevoegen aan de mislukte tactieken van Jachtseizoen.

