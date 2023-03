Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

HLF8-tafel bespreekt monogamie, maar ook vreemdgaan wordt opgebiecht

Monogamie is anno 2023 niet meer de enige relatievorm die je hoeft te kiezen, tegenwoordig zijn open relaties of polyamoreuze relaties niks nieuws. Aan de HLF8-tafel werd ook het thema monogamie besproken, waar tafelgasten van de talkshow eerlijk vertelden over hun voorkeur. En sommigen waren net zo eerlijk over vreemdgaan.

Presentator Sam Hagens doet een rondje over de relatievormen van zijn tafelgasten. Hij legt de monogamie-bal eerst bij oud-staatssecretaris Mona Keijzer. Die benadrukt dat ze zes mannen thuis heeft, namelijk haar partner én vijf zonen. En daar houdt ze het graag bij.

HLF8-tafel over monogamie en vreemdgaan

Daarna is strafrechtadvocaat Peter Schouten aan de beurt, die eerlijk vertelt over zijn open relatie. Hij blijkt voorstander van het huwelijk met meerdere personen. Waarna de HLF8-tafel behoorlijk moet lachen. Schouten benadrukt dat hij vindt dat de wetgever niet moet bepalen hoe wij met andere mensen leven. Waarna Keijzer inhaakt: „Dat maakt de wetgever helemaal niet uit.” Volgens haar gaat dat alleen over juridische zaken zoals erfenissen en scheidingen, maar mag je in Nederland doen wat je wil.

Daarna vraagt Hagens aan oud-staatssecretaris Fred Teeven (Justitie en Veiligheid) of hij het moeilijk vond om monogaam te zijn. Waar hij eerlijk „ja” op antwoordt. Hij vertelt dat hij niet altijd monogaam is geweest, maar dat er van een open relatie geen sprake was. „Dan komt het erop neer dat je het af en toe stiekem doet.” De oud-politicus legt uit nu wel weer monogaam te zijn. „En was dat in de tijd dat je in de politiek zat?”, vraagt Hagens over zijn ‘vreemdgaan’-biecht. Wat zo blijkt te zijn. Teeven legt uit dat zijn affaire destijds zelfs in Story stond en hij vertelt dat hij inmiddels niet meer met deze vrouw samen is. Metro dook overigens eerder in de overspel-materie. Want waarom gaat een mens eigenlijk vreemd?

Bobbi Eden ziet meer swingers

Hagens benadrukt dat hij het mooi vindt dat Teeven daar open over praat. Ook tafelgast Bobbi Eden vertelt eerlijk over hoe ze naar monogamie kijkt. Inmiddels heeft ze, naar eigen zeggen, genoeg aan haar eigen partner. „Maar in het verleden heb ik best wel wat gedaan en was ik niet altijd monogaam.” Waarbij ze benadrukt dat haar carrière als pornoactrice daar niet onder valt. „Ik ben van nature wel, als je in een goede relatie zit, heel trouw en monogaam.” Maar ze merkt wel dat er dingen veranderen. „Over drie weken komt de Kamasutrabeurs weer. Daar hebben we nu een swingers-café dubbel zo groot gemaakt. Dit omdat de vraag naar swingers en van partner wisselen, gewoon veel groter is dan dat het vroeger was.” Waarna Teeven aanvult dat mensen vroeger vaker hun mond hielden en nu eerlijker zijn over wat ze willen.

Je kijkt HLF8 terug via KIJK.