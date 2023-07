Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Veel lof voor Davina Michelle bij Renze, die nieuw nummer ten gehore brengt

„Misschien wel de beste zangeres die we op dit moment in Nederland hebben”, zo introduceerde Renze Klamer Davina Michelle gisteren, die in de studio van de talkshow haar hit Heartbeat én een nummer dat tot gisteren nog nooit ergens te horen was, zong. Met haar fantastische band, weergaloze stem en energielevel waar je U tegen zegt, breekt ze ieder festivalpodium tot op de grond af.”

„Eén ding is duidelijk: Davina Michelle hoort bij de absolute top”, besluit Klamer. En de kijkers van zijn talkshow zijn het daar roerend mee eens, blijkt uit reacties op social media.

Davina Michelle zingt Heartbeat én nieuw nummer bij Renze

Zo’n anderhalf jaar geleden schreef Davina Michelle een nummer over opgroeien, en dat nummer was tot gisteravond nog nooit ergens te horen. „Het gaat over verantwoordelijk worden, van meisje naar vrouw groeien. De controle van je ouders een beetje verliezen en hoe dat impact heeft op een jongvolwassene”, legt ze uit. Haar gitarist Wesley Nuis zit naast haar en samen zetten ze de eerste tonen in van het nummer dat eigenlijk nog nergens uit is en pas op een album van volgend jaar terechtkomt. Grown Up Girl is een kwetsbaar, emotioneel liedje, met minder bombarie dan sommige andere nummers waarmee ze optreedt.

Maar die bombarie brengt ze dubbel en dwars de Renze-studio in wanneer ze Heartbeat zingt in de studio, inclusief ongeveer een dozijn trommels. De hele studio vult met muziek en ook het publiek swingt mee. Hieronder kun je het optreden zien:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Davina Michelle speelt een bijzondere uitvoering van haar hit ‘Heartbeat’ en ontvangt voor dit nummer een gouden plaat. #Renze pic.twitter.com/g0CVjog1HD — Renze Klamer (@renzeklamer) June 29, 2023

‘Volgend jaar naar het Songfestival’

Elke artiest heeft fans en haters, maar één ding is vaak zeker wanneer Davina Michelle haar opwachting maakt in een talkshow. Op social media stromen de reacties binnen dat zij ‘de volgende inzending voor het Eurovisie Songfestival moet zijn’. Anderen kunnen maar geen genoeg krijgen van de zangeres en laten dat blijken ook. „Ongehoord goed”, klinkt het. „En ook zo sympathiek en bescheiden.” Vorig jaar trok de make-up van Davina Michelle bij Humberto vooral de aandacht van kijkers.

Een greep uit de reacties van gisteravond:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

@DavinaMichelle_ bij #Renze: wat zingt zij ongehoord goed, wat een artiest! En ook nog zo sympathiek en bescheiden… — Winfred de Ruijter (@wderuijter) June 29, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Volgend jaar Davina Michelle maar het songfestival sturen. #Renze — William-James (@afcakatwijk) June 29, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Davina Michelle wat een zangeres is dat #renze — armando (@armandodejonge) June 29, 2023

Je kunt Renze terugkijken via RTLXL.