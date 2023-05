Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

In slaap gevallen? Zo reageren kijkers op eerste aflevering Nadia

Gisteravond begon het dan, de nieuwe talkshow van presentatrice Nadia Moussaid. Dit keer geen BN’ers in een studio, maar juist onbekende Nederlanders. Dat klinkt nieuw, maar veel kijkers zagen vooral een oubollig programma dat niet helemaal meer past in de huidige tijd. „Oude wijn in nieuwe zakken.”

In Nadia ontvangt de presentatrice gasten en ervaringsdeskundigen die over één bepaald thema praten. Anders dan in andere talkshows zijn er geen BN’ers te gast. Waar het op televisie nog weleens gaat om tegenstellingen, wil het programma juist meer begrip kweken voor ieders standpunten.

Gisteravond ging het over armoede in Nederland (wat een steeds groter probleem wordt), maar niet iedereen is te spreken over de aflevering, waar 574.000 mensen op afstemden.

Eerste reacties op Nadia niet heel positief

Dat komt omdat veel kijkers het programma-idee niet vernieuwend vinden. Nadia doet denken aan het soortgelijke praatprogramma dat Catherine Keyl van 1995 tot en met 2000 voor RTL 4 maakte. Maar dat werd destijds in de middag uitgezonden.

Niet iedereen lijkt het een goed idee te vinden om een praatprogramma op primetime uit te zenden op NPO1. Zo geeft televisiecriticaster Rob Goossens aan dat hij ‘in slaap is gevallen‘. Kijkers noemen Nadia een ‘typisch middagprogramma’ en ‘onzinnige jaren 80-meuk’. Verschillende kijkers denken dat het programma niet lang standhoudt en binnen de kortste keren weer van de buis verdwijnt.



Ik weet niet of het uitzenden van een typisch middagprogramma op prime time een goed idee is. #Nadia — Ton F. van Dijk (@tonfvandijk) May 1, 2023



Ik moest direct aan dat programma van Carherine Keijl denken in de begindagen van RTL. #omavertelt — Judith Wildbret (@judithinnoord) May 1, 2023



Nou #Nadia over drie weken "gebrek aan urgentie" vrees ik zo. — De Vrije Sint (@De5december) May 1, 2023

Maar er klinkt ook positiviteit: ‘Wat een mooi programma’

Al zijn er ook genoeg positieve reacties op Nadia. Dat is met name vanwege het feit dat we nu eens een keer geen bekende namen op televisie zien.

„Wat een mooi programma, ik hoop dat het ogen opent. Ze laten mensen aan het woord die normaal nooit aan het woord komen”, zegt een enthousiaste kijker.



Wat een mooi programma van #Nadia, ik hoop dat het ogen opent. — Noortje van Lith (@LithNoortje) May 1, 2023



Ze laten mensen aan het woord die normaal nooit aan het woord komen. — Noortje van Lith (@LithNoortje) May 1, 2023

Die studiogasten komen wel heel bekend voor

Overigens viel oplettende kijkers nog iets op in de gasten die waren uitgenodigd. Want zat niet de familie in de studio die afgelopen weekend ook bij Even Tot Hier was? Een kijker zet de beelden onder elkaar, en inderdaad: het blijkt om dezelfde familie te gaan. Ook in Even Tot Hier deden zij hun verhaal over de schrijnende armoede waarin ze moeten leven.

Niet iedereen lijkt dat een goede keuze te vinden. „Als de omroep op zoek gaat naar arme gezinnen, komen ze uiteraard allemaal bij dat ene gezin uit”, zegt iemand op een cynische toon. Maar iemand dient hem van repliek. Zij vindt het juist erg knap van het gezin dat ze in de media verschijnen. „Je krijgt bakken stront over je heen als je je in de media uitspreekt. Gek hè, dat mensen dan niet staan te springen?”



Hee de familie van #eventothier zit vandaag bij #nadia 😮 pic.twitter.com/h5pDrfZAOi — Paul in the Dark 🇳🇱 (@paulinthedark) May 1, 2023



Kijk voor de lol eens de # na.

Mensen die zich in de media uitspreken krijgen bakken stront over zich heen. Gek hè?

Dat mensen dan niet staan te springen om zich uit te spreken? Je moet er maar zin in hebben.

Het pispaaltje van internet zijn. — Zoraya Ter Beek (@ZorayaTerBeek) May 1, 2023

