De Spaarrekening van Lea (25): ‘Ik maak iedere maand tussen de 25 en 200 euro over naar mijn spaarrekening’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 25-jarige Lea, die ieder maand probeert te sparen, maar het geld er gemakkelijk ook weer afhaalt als ze cadeaus moet kopen.

Beroep: student met parttime baan

Woonsituatie: thuiswonend

Netto-inkomen: 500 euro

De Spaarrekening van Lea

Wat staat er op je spaarrekening?

„Ongeveer 550 euro. Niet heel veel dus eigenlijk. Ik zou willen dat ik meer had gespaard, maar het is een begin.”

Hoe kom je aan dat geld?

„Ik spaar mijn geld zelf. Dus ik heb bijvoorbeeld geen giften ontvangen van iemand. Als student is het wel lastig om echt goed te sparen, vandaar dat er nog niet zoveel op staat. Maar ik doe mijn best iedere maand toch wel iets apart te zetten. Voor onverwachtse uitgaven bijvoorbeeld.”

Ben je blij met dat bedrag?

„Zoals ik al zei is het een begin, maar het mag nog wel wat meer worden hoor. Op dit moment is het goed zo, want ik red het allemaal wel.”

Heb je een studieschuld?

„Ja en flink wat. Rond de 12.000 euro. Maar ik vind het niet zo heel erg, aangezien het toch een gift wordt als ik mijn studie heb afgerond. Dat is dus wel erg fijn, anders had ik me er waarschijnlijk wel meer zorgen om gemaakt.”

Heb jij je ooit zorgen gemaakt over geld?

„Nee, niet echt als ik erover nadenk. Ik woon nog thuis, dus dat scheelt natuurlijk een hoop, en daarnaast werk ik ook naast mijn studie. Dat deed ik trouwens ook al toen ik nog op de middelbare school zat. Ik heb dus al van jongs af aan óók mijn eigen geld verdiend. Om leuke dingen te kunnen doen bijvoorbeeld.”

Lukt het je om je spaarrekening aan te vullen?

„Ja, nu wel. Ik maak iedere maand tussen de 25 en 200 euro over naar mijn spaarrekening. Dat varieert dus veel. Het ligt er iedere keer weer aan hoeveel ik die maand nodig heb en wat ik kan missen.”

Kom je weleens in de verleiding geld van je spaarrekening af te halen?

„Natuurlijk, dat zullen veel mensen vast wel hebben. Maar bij mij is dat eigenlijk alleen wanneer ik het voor een noodgeval nodig heb of als ik cadeaus moet kopen tijdens de feestdagen. Dan heb ik niet altijd genoeg op mijn lopende rekening staan. Toch geef ik mezelf op die momenten geen limiet. Het ligt er per keer dan gewoon aan hoeveel ik nodig heb.”

Vind je jezelf handig met geld?

„Ja best wel. Ik ga niet vaak uit, misschien één of twee keer per maand. Dat scheelt een hoop als ik naar andere mensen van mijn leeftijd kijk. Ik ga er denk ik een stuk verantwoordelijker mee om. Ook koop ik niet snel van die onnodige spulletjes, daar krijg je toch alleen maar spijt van.”

Heb je een financiële tip voor anderen?

„Stel jezelf de vraag of je het echt nodig hebt, of je het gaat gebruiken of dat je het misschien beter later kan kopen voordat je iets aanschaft. Geef geld dus niet zomaar uit.”