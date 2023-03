Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Steenrijk, Straatarm-koppel geeft wekelijks budget van straatarm-gezin uit aan ademhalingssessies: ‘We gunnen het onszelf’

Twee gezinnen ruilden gisteravond voor een week van leven in Steenrijk, Straatarm. Dit keer ruilt het steenrijke ex-koppel Sinclair en Patrick met vader Richard en zijn zoon Alex uit Schiedam. Het leven van Richard en Alex ontroert het rijke ex-koppel. Hun weekgeld bedraagt namelijk slechts tachtig euro. „Een ademhalingssessie van een uur en het is weg”, zegt Patrick.

Richard uit Steenrijk, Straatarm is na twee hersenbloedingen volledig afgekeurd en kan dus niet meer werken. Daarnaast heeft hij ook nog een scheiding moeten verwerken. Ondanks alle tegenslagen is het lichtpuntje in zijn leven zijn zoon Alex, van wie hij enorm veel houdt. Ze wonen samen in een sociale huurwoning in Schiedam. Het huis kan wel een opknapbeurt gebruiken, maar het budget laat dat niet toe.

De financiële situatie is bij Sinclair en Patrick compleet anders. Ondanks hun breuk leven ze nog steeds samen in Hilversum. Ze spenderen hun geld aan peperdure personal trainers en ademhalingssessies. „Het kost klauwen met geld, maar we gunnen het onszelf”, zegt Patrick.

Steenrijk, Staatarm-koppel: ‘Dit is hysterisch’

Beide duo’s van Steenrijk, Straatarm zijn klaar voor de grote ruil en verhuizen tijdelijk naar elkaars huis. Sinclair schrikt al bij binnenkomst: „Dit is gewoon hysterisch.” Patrick voelt heel veel liefde in het huis en moet er vervolgens van huilen. „Ik denk dat ze plezier hebben samen in zo’n ruimte. Ik weet ook niet waarom ik moet huilen, maar het pakt me gewoon”, zegt hij. Bij de badkamer slaat de emotie weer om in schrik. „Dit is een pittige”, zegt Sinclair. Patrick moet het even op zich in laten werken.



Wat wereldvreemd, hysterisch en overdreven deze mannen 😬 #steenrijkstraatarm — MmM (@marco1903) March 29, 2023

Wat wereldvreemd, hysterisch en overdreven deze mannen 😬 #steenrijkstraatarm — MmM (@marco1903) March 29, 2023



Wat een hysterische guys! Dat huilen steeds, doesrustig. #steenrijkstraatarm — Robert (@Stokstaartje020) March 29, 2023

Wat een hysterische guys! Dat huilen steeds, doesrustig. #steenrijkstraatarm — Robert (@Stokstaartje020) March 29, 2023

Wanneer Patrick en Sinclair het budget van de week zien, zijn ze in shock. „Ongelofelijk, ik vind het bijna gênant. Als je nagaat waar wij dit aan uitgeven: een ademhalingssessie van een uur en het is weg”, zegt Patrick. Het budget van het koppel in Steenrijk, Straatarm zelf is 2000 euro in de week. Naast de sportsessie zijn ze dagelijks te vinden in de supermarkt. „Wij gaan soms wel twee tot drie keer per dag naar de winkel. En besteden per keer twintig tot vijfentwintig euro”, vertelt Patrick en hij raakt wederom ontroerd.

Een mooi geschenk

Boodschappen halen met het nieuwe budget van tachtig euro gaat dus ook niet zonder slag of stoot. Het rijke koppel van Steenrijk, Straatarm schrikt van de prijzen in de supermarkt. Maar Sinclair wil absoluut geen huismerk-thee drinken deze week, dus die gaat ook niet in het winkelmandje.

Voor Richard en Alex is het deze week een heel ander verhaal. Hij kan eindelijk sportkleding kopen voor zijn zoon en een nieuwe jas voor zichzelf. „Ik vind het prachtig”, zegt hij. Zangeres Eva Simons blijkt de nicht van Sinclair te zijn en zij komt tijdens de week op bezoek bij het tijdelijke huis van Richard. Ze vertelt dat Sinclair uit de Bijlmer komt en ook ooit arm was.

De week is voorbij en de deelnemers ontmoeten elkaar. Als mooie afsluiter besluiten Sinclair en Patrick om Richard en Alex wekelijks financieel te steunen. Richard isvol ongeloof: „Ik had het totaal niet verwacht.”

Reacties van kijkers Steenrijk, Straatarm

Hoewel sommige kijkers van Steenrijk, Straatarm Sinclair en Patrick erg hysterisch vonden, waren anderen te spreken over het mooie geschenk. „Wel een lief gebaar om ze wekelijks bij te staan. Dat mag ook gezegd worden”, schrijft iemand op Twitter. Ze noemen beide deelnemers aan het programma Steenrijk, Straatarm „mooie mensen” en ze vonden de aflevering van gisteravond geweldig.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wel een lief gebaar om ze wekelijks bij te staan. Mag ook gezegd worden #steenrijkstraatarm — Tara (@Tara16224984) March 29, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een mooie aflevering dit. En wat een geweldige leuke kerel die 2 wijven! Eindelijk eens geen influencers maar oprechte mensen! #steenrijkstraatarm — Ronald den Hartog (@HartogRonald) March 29, 2023

Kijk hier de hele aflevering van Steenrijk, Straatarm.