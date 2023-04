Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Je bent gewaarschuwd: ‘Koningsnacht wordt kouder dan nieuwjaarsdag’

Koningsnacht staat voor de deur, en dat is voor veel mensen een excuus om de teugels lekker te laten vieren. Dat doe je wel het liefst binnen, want het wordt flink koud. Sterker nog: zelfs op nieuwjaarsdag was het niet zó koud als het vanavond wordt.

Er wordt al een tijdje gesmacht naar echt lenteweer. Het was dit jaar weer een duidelijk gevalletje van maart roert z’n staart en april doet wat-ie wil. Op een paar zonnige dagen na, hebben we dat echte lentegevoel nog niet gehad. Veel mensen hoopten dat dat met Koningsnacht- en dag anders zou zijn, maar valt dus vies tegen.

Rode Kruis waarschuwt voor kou op Koningsnacht

Het Rode Kruis roept iedereen op vannacht goed voorbereid de deur uit te gaan. De gevoelstemperatuur kan dalen tot 2 graden boven nul. „Het wordt zelfs kouder dan nieuwjaarsdag”, zegt de hulporganisatie. Wie de feestnacht niet bibberend wil doorbrengen, kleedt zich dus warm aan. Wel verloopt Koningsnacht volgens Weeronline overal droog.

Onderkoeling ligt op de loer, waarschuwt het Rode Kruis, zeker als mensen alcohol drinken. Onderkoeling treedt sneller op als mensen gedronken hebben. Alcohol verwijdt de bloedvaten en dat geeft een warm gevoel. Maar je verliest hierdoor ook warmte. De lichaamstemperatuur daalt, maar mensen voelen dat door de drank niet. Daarom waarschuwt het Rode Kruis feestgangers.

Op ruim honderd plekken in het land staan op Koningsnacht honderden hulpverleners van het Rode Kruis klaar om eerste hulp te verlenen, zoals op festivals en evenementen, maar ook in de binnensteden van Amsterdam en Utrecht.

Minder koud op Koningsdag

Ook mensen die morgenvroeg op vrijmarkten hun spullen verkopen, moeten oppassen. Het Rode Kruis adviseert mensen om kinderen niet op de koude grond te laten zitten, maar op een stoeltje. Volgens Weeronline is het in de ochtend fris met temperaturen van slechts enkele graden boven het vriespunt.

Toch is er ook goed nieuws: volgens de weersite laat de zon zich ‘s ochtends goed zien en blijft het droog. Ook ‘s middags mogen de paraplu’s en poncho’s thuisblijven. Wel neemt de bewolking toe, al schijnt de zon daar af en toe doorheen. De temperaturen zijn beter dan op de voorgaande dagen: tussen de 11 en 15 dagen. In de loop van de avond neemt de bewolking de overhand, maar dat zal pas morgennacht gepaard gaan met regen. De meeste festiviteiten zijn dan al ten einde.