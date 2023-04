Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

NOS door het stof na ophef om interview met opmerkelijke spreker

De NOS zegt dat er fouten zijn gemaakt in het NOS Journaal van 20.00 uur gisteravond. Daarin kwam Laurens Buijs aan het woord, de veelbesproken socioloog van de Universiteit van Amsterdam, om het over agressie tegen lhbti-jongeren te hebben. Maar diezelfde Laurens Buijs laat zich tegenover de lhbti-gemeenschap nogal kritisch uit.

De criticus is uitgesproken: non-binair vindt hij een „lege hype” en spelen met genderneutrale voornaamwoorden als ‘hen’ vindt hij een „obsessie.” Ook noemde hij de ‘woke-cultuur’ een gevaar voor de academische vrijheid en likete hij recent een plaatje op Twitter waarin regenboogvlaggen waren omgevormd tot een hakenkruis.

‘Gaat het wel helemaal goed daar bij de NOS?’

Buijs vertelde in het NOS Journaal over de toename van homofobie en over de bijeenkomst van lhbti-jongeren in Eindhoven, die zaterdagavond met geweld werd verstoord door PSV-supporters. De supporters trokken de regenboogvlag van de gevel en probeerden die in brand te steken. Een vrijwilliger die er wat van zei, kreeg een klap tegen zijn hoofd. Van dat geweld is aangifte gedaan.

Dat uitgerekend Laurens Buijs mocht spreken over dit incident en over homohaat en -geweld in het algemeen bij de NOS, leidde tot een storm van kritiek. „Gaat het wel helemaal goed daar bij de NOS?”, vroeg iemand zich af na de uitzending. Ook anderen begrepen niks van de keuze van de NOS om uitgerekend Laurens Buijs over dit onderwerp aan het woord te laten.



Hoi @NOS, jullie hebben in jullie item over geweld tegen de lhbtq+ gemeenschap in het achtuurjournaal iemand voor de camera geschoven om dat geweld te duiden die zelf dit soort dingen doet met zijn social media kanalen, gaat het wel helemaal goed daar op de redactie? pic.twitter.com/8xpi8AFTnc — Myrte (@myrtezonderh) April 10, 2023



Vanavond bij de NOS: Dhr. Carel Cariës. De man die al ruim 5 jaar oproept om geen tanden te poetsen, wordt geïnterviewd hoe het toch komt dat de kwaliteit van het gebit van kinderen zo hard achteruit holt. #LaurensBuijs — 🔸Koningin Máxima🔸 (@MaximaKoningin_) April 10, 2023

Laurens Buijs over ophef: ‘Hilarisch, alle wokies in paniek’

De hoofdpersoon zelf kon wel lachen om alle hectiek. „Hilarisch, al die wokies in paniek over het feit dat ik in het NOS Journaal was. Ze hebben zo hun best gedaan me te cancelen en om al hun eigen fascisme op mij te projecteren, en dan kom ik nog met mijn kop op tv! Het is bijna alsof ik expertise en kennis heb!”, schreef hij.

Maar bij de NOS kunnen ze minder hard lachen om de ophef. De omroep trekt nu het boetekleed aan. „Voor dit onderwerp en in deze context hadden we hem niet als spreker moeten vragen”, laat adjunct-hoofdredacteur Wilma Haan weten.

Ze zegt verder dat Buijs „journalistiek gezien niet de beste duider van deze ontwikkeling” was, omdat hij „zelf in het middelpunt staat van een debat over precies dit onderwerp”. Daar was de redactie zich „onvoldoende van bewust”, aldus Haan, die benadrukt dat de gebeurtenis intern wordt geëvalueerd bij de NOS. „Ter lering.”



Maandagavond kwam in het NOS Journaal van 20.00 uur sociaalwetenschapper van de UvA Laurens Buijs aan het woord over de agressie tegen lhbti-jongeren in Eindhoven. Voor dit onderwerp en in deze context hadden we hem niet als spreker moeten vragen. (1/3) — Wilma Haan (@WilmaH) April 11, 2023

Laurens Buijs boos om reactie NOS na lhbti-item: ‘Schande’

Bij Laurens Buijs is het lachen inmiddels ook vergaan. Hij haalt hard uit naar de NOS. „Wat een schande is dit toch allemaal. Dan help je die mensen in je eigen tijd vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid en is dit de stank voor dank! Tijd om de bezem door woke NOS te halen”, vindt hij.

Ook snapt hij er niets van dat adjunct-hoofdredacteur Wilma Haan hem „diskwalificeert als wetenschapper, omdat wat woke extremisten gekwetst zijn over mijn wetenschappelijke werk.”

Overigens is het lang niet de eerste keer dat Laurens Buijs voor de nodige ophef zorgt. Zo werd vorige week nog zijn deelname aan een debat over de ‘woke-cultuur’ afgezegd op een congres in Groningen. Dat gebeurde nadat verschillende deelnemers weigerden aan het debat deel te nemen toen ze vernamen dat Buijs ook zou komen.

