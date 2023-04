Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoe zit het nou met ladingen gif op fruit en rozijnen? Consumenten willen graag actie

Gif op voedsel is een veelbesproken onderwerp en ook vandaag weer. Consumentenprogramma Radar heeft namelijk een onderzoek onder consumenten naar buiten gebracht. Het onderwerp: ‘gifcocktails op versproducten’ en dan specifiek gif op fruit en rozijnen.

95 procent van ruim 27.000 door Radar ondervraagde consumenten maakt zich namelijk zorgen om gifresten op fruit en rozijnen. In sommige gevallen zitten resten van niet minder dan vijftien verschillende pesticiden op een product. Voor minder gif op hun voedsel verlangen consumenten actie, zo blijkt uit het onderzoek, onder andere van supermarkten.

Internationale campagne tegen gif op fruit

Uit de rondvraag van Radar blijkt dat enkele supermarkten zelf de gif op versproducten beperken via hun inkoopbeleid. Supermarktketen ALDI laat aan het AVROTROS-programma als enige weten per 1 juli van dit jaar ook gifcocktails op rozijnen en ander gedroogd fruit te beperken. Voedselwaakhond Foodwatch, dat eerder ‘ongezonde etenswaren’ ontmaskerde, start met de resultaten van dit onderzoek in de hand een nieuwe, internationale campagne voor minder pesticedengebruik.

Uitzonderingen in de wet maken het mogelijk dat op rozijnen soms resten van vijftien verschillende soorten gif zitten, waarvan sommige verboden in de EU. Een meerderheid (61 procent) van de door Radar ondervraagde respondenten geeft aan dat deze informatie ze niet verbaast. Het is dan ook al eerder in het nieuws geweest. Maar dit betekent niet dat ze zich geen zorgen maken. Dat doet 95 procent wél, waarvan een meerderheid zelfs veel zorgen.

Koopgedrag consument beïnvloed

De informatie beïnvloedt hun koopgedrag, laat 80 procent weten. Zo kiest een kwart vaker voor biologisch en één op de zeven mensen met een boodschappenmandje alleen nog voor biologisch. Maar biologisch is niet voor iedereen weggelegd: 16 procent geeft aan dat ze dit niet kunnen betalen, een derde (34 procent) alleen als ze er minder van kopen.



🚨 Gifresten op voedsel: consumenten maken zich zorgen en willen actie van de politiek en van supermarkten! Dat blijkt uit onderzoek van @avrotrosradar onder ruim 27.000 consumenten. #pesticiden #landbouwgif #bestrijdingsmiddelenhttps://t.co/hUWkyj9QhP — foodwatch NL (@foodwatch_nl) April 28, 2023

89 procent vindt niet dat zij als consument zelf verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor het uitzoeken of er gifstoffen op voedingsmiddelen zitten. Zij vinden dat een supermarkt informatieplicht heeft. Om pesticidenresten te verminderen wijzen velen naar de politiek. Maar ook voor supermarkten zien consumenten een rol weggelegd. Die hebben immers inkoopmacht, stelt Radar.

ALDI beperkt gif op rozijnen

Radar vroeg enkele grote supermarkten naar hun inspanningen om gif op versproducten te verminderen. Albert Heijn, ALDI, Dirk, Jumbo, Lidl en PLUS staan minder pesticidenresten toe op hun aardappels, groenten en fruit dan het wettelijke maximum. Ook voeren zij hierop tests uit. Alleen ALDI en Lidl hanteren daarnaast een maximum aantal verschillende pesticidenresten op hun versproducten: niet meer dan vijf. Ook hier vindt een overtuigende meerderheid van 95 procent van de ondervraagde consumenten dat dit standaard moet gebeuren. Daarnaast deelde ALDI nieuws met Radar: vanaf 1 juli 2023 gelden deze bovenwettelijke eisen ook voor rozijnen en ander gedroogd fruit.

‘Verminder gif al tijdens de teelt’

Volgens Foodwatch, die de pesticidenresten op onder andere fruit en rozijnen meermaals onder de aandacht bracht, moeten supermarkten hun inkoopmacht inzetten voor minder gifgebruik. Dit moet volgens de voedselwaakhond al tijdens de teelt gebeuren. Foodwatch start daarom deze week de eerder genoemde internationale campagne. Toekomstplannen van supermarkten op het gebied van pesticidenbeleid staan daarbij centraal.

Meer informatie over het onderzoek vind je op radar.avrotros.nl.