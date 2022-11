Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bambi krijgt horrorfilm: ‘Schattig hertje verandert in moordmachine’

Van één van de schattigste Disney-figuurtjes naar ‘moordmachine’. Bambi krijgt binnenkort een eigen horrorfilm. Volgens verschillende Amerikaanse media werkt regisseur Scott Jeffrey aan een griezelige film rond het hertje.

Eerder dit jaar veranderde Winnie de Poeh ook al in een horrorpersonage in Winnie The Pooh: Blood and Honey. En nu werken de makers van die film aan een gruwelijke metamorfose van het Disneyfiguurtje Bambi.

Heel veel details over de film met de titel Bambi: The Reckoning zijn er nog niet bekend, maar volgens regisseur Jeffrey verandert het lieve hertje in een „wrede moordmachine, die op de loer ligt in de wildernis.”

Bambi met hondsdolheid

Jeffrey liet zich naar eigen zeggen inspireren door de Netflix-film The Ritual, waarin beestachtige figuren uit de Noorse mythologie voorkomen. „Bereid je voor op Bambi met hondsdolheid!”, aldus de regisseur tegen filmsite Dread Central.

In de originele Disneyfilm uit 1942 verliest Bambi op tragische wijze zijn moeder. Op deze gebeurtenis uit de originele film zegt Jeffrey ook verder in te willen spelen. „Bambi wil wraak nemen en ruimt iedereen die zijn plan dwarsboomt uit de weg”, vertelt de regisseur. „Het wordt een erg duistere hervertelling van het lieve verhaal dat iedereen zo goed kent.”

Horrorversies van Winnie de Poeh en Peter Pan

Jeffrey zou samen met producent Rhys Frake-Waterfield aan de film werken. Frake-Waterfield regisseerde eerder al de horrorversie van Winnie de Poeh, die volgend jaar verschijnt. Verder maakte de regisseur onlangs bekend hij werkt aan een duistere versie van Peter Pan, getiteld Neverland Nightmare, waarin – volgens de eerste geluiden over de verhaallijn van de film – te zien is dat Winnies goede vriend Christopher Robin genoeg krijgt van knuffelberen. Zijn speelgoed belandt in de vuilnisbak en hij trekt de wijde wereld in. Winnie de Poeh en Knorretje voelen zich in de steek gelaten en zijn boos. De twee besluiten wraak te nemen.