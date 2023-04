Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Rasoptimist Mitchel Viljeer (36) krijgt eigen realityshow: ‘Ik wil een hoop positiviteit de beeldbuis in knallen’

Positief, optimistisch en een echt blij ei. Zo kun je Mitchel Viljeer wel omschrijven. De Rotterdammer ging vorig jaar viraal met zijn vlog, waarin hij liet zien hoe hij en zijn collega’s van stadsbeheer de wegen begaanbaar hielden tijdens hevige sneeuwval. Hij schoof daarna ook onder meer aan bij talkshow Op1. Nu is het tijd voor zijn eigen programma Mitchel aan de Maas (dinsdag 20:30 uur, SBS6), maar waarom wil hij dat eigenlijk? Metro belde hem op en sprak met hem over zijn werk, positiviteit en toekomstplannen.

Het programma volgt Mitchel onder meer in zijn werk bij stadsbeheer Rotterdam. Hij gaat meelopen met zijn collega’s van de verschillende afdelingen om een kijkje in de keuken te krijgen.

Aansturen op werk én op positiviteit

Mitchel geeft inmiddels al zo’n negen jaar leiding aan de medewerkers op de huisvuilwagens. „Dat doe ik met een hoop passie en liefde”, laat hij direct weten. „Ik vind de combinatie van het stukje administratief werk én ook in het veld staan met mijn collega’s ontzettend leuk. Het is echt net een hobby.” Toch was deze baan in eerste instantie niet wat hij voor ogen had. Mitchel had namelijk hele andere plannen.

„Eerst heb ik Bank en Verzekeringen gestudeerd, maar nadat ik mijn diploma had behaald, besloot ik dat ik eigenlijk bij defensie wilde gaan werken. De politie leek mij niet helemaal mijn ding, maar van de marechaussee gingen mijn oogjes twinkelen. Op het moment dat ik met de opleiding startte had ik even geen werk en toen heb ik mij aangemeld bij stadsbeheer. Toen ben ik achter de vuilniswagen gaan werken in mijn eigen wijk.” Deze ervaring heeft diepe indruk op hem gemaakt en zorgde ervoor dat hij niet meer weg wilde. „Dat vergeet ik eigenlijk nooit meer.”

Na een tijdje reageerde hij op een vacature voor de functie teamleider inzameling. „Daar heb ik op gesolliciteerd, maar ze vonden me toen best wel jong. Ze twijfelden of ik dat wel aankon, dus ik mocht eerst stage lopen. Maar na drie dagen wisten ze het al en wilden ze met me in zee. Dat was ontzettend mooi.”

Naast het aansturen op zijn werk, wil hij de kijker ook beïnvloeden met zijn optimisme. „Ik word heel enthousiast en vrolijk van de dingen die ik in het dagelijks leven doe. Dat wil ik graag laten zien. Verder hoop ik dat men lekker luchtig kan kijken en een glimlach op het gezicht krijgt van het programma.”

Mitchel aan de Maas, op de buis, in de spotlights

Nadat de Rotterdammer vorig jaar dus even in de spotlights terecht kwam vanwege zijn video’s op YouTube, is het nu tijd voor een programma op landelijke televisie. In Mitchel aan de Maas wil hij vooral graag zijn geliefde stad laten zien aan heel Nederland. „Veel beeld op tv komt vanuit andere steden, zoals met name Amsterdam. Mij lijkt het ontzettend leuk om het decor van Rotterdam wat meer te mogen laten zien. Als je langs de Maas staat dan zie je de skyline, historie en ook moderniteit bij elkaar. Dat is een heel mooi podium samen met allerlei markante Rotterdammers en natuurlijk de verschillende evenementen.”

Mij lijkt het ontzettend leuk om het decor van Rotterdam wat meer te mogen laten zien.

Zelf hoefde Mitchel niet lang na te denken voordat hij ja zei tegen het programma. „Ik zag het al echt voor ogen. Dat klinkt misschien raar, maar ik zag mezelf al helemaal door die mooie stad heen gaan.” De show wordt een combinatie van zijn werk bij de gemeente en zijn persoonlijke leven. Vooral dat laatste is erg ingrijpend, zeker voor zijn familie. „Voor mijn vrouw hoefde dat allemaal niet zo, dus zij is in het programma een beetje op de achtergrond beland. Samen met mijn kinderen. Maar kijkers zullen wel verschillende privé-items van mij terug gaan zien zoals het lopen van een marathon en het bij mijn ouders en zus zijn.”

Tevreden over Mitchel aan de Maas

Authentiek en puur. Dat maakt Mitchel aan de Maas volgens Mitchel zelf uniek. „Veel mensen die mijn filmpjes op Instagram zien, zullen denken dat ik alleen maar positieve dingen meemaak. Maar in de serie zullen de kijkers ook zeker een stukje emotie te zien krijgen. Dan is het niet alleen maar koek en ei of luchtig. Dan zien jullie een doorsnee en normale Rotterdammer die ook nuchter is. Maar ja, ik ben ook gewoon heel vrolijk en energiek.” Zelf is hij er in ieder geval al tevreden over. „Op een gegeven moment kreeg ik de afleveringen die al gefilmd zijn te zien en daarin zie ik mezelf echt heel erg in terug. Ook mijn ouders vonden het kloppen.”

Smaakt naar meer

Met dit programma wil Mitchel zogezegd „een hoop positiviteit de beeldbuis in knallen.” Ook na afloop hoopt hij op mogelijkheden om dat te kunnen blijven doen. „Ik hoop dat het goed wordt ontvangen en dat ik dan bijvoorbeeld uitgenodigd word om deel te nemen aan een ander positief programma. Als dat er uit voort zou vloeien zou ik dat stiekem wel leuk vinden ja.”

Mitchel aan de Maas is vanaf dinsdag 11 april iedere week om 20:30 uur te zien op SBS 6.