Nieuw seizoen van Million Dollar Island van start en kijkers zijn niet onder de indruk: ‘Dit laat weer het slechtste in de mens zien’

Het nieuwe seizoen van Million Dollar Island ging gisteravond van start. Ongeveer 398.000 mensen keken naar de eerste twee afleveringen van het tweede seizoen. Honderd deelnemers gaan de strijd tegen elkaar aan: vijftig Nederlanders en vijftig Belgen. Het programma wordt gepresenteerd door Dennis van der Geest en Ingeborg Sergeant. In de eerste aflevering bleek dat bijna twintig deelnemers het niet eens een week volhielden.

In Million Dollar Island moeten de honderd deelnemers een maand zien te overleven op een onbewoond eiland. Ze krijgen ieder een armbandje met een waarde van 10.000 euro. De honderd bandjes bij elkaar zijn een miljoen euro waard. Het doel van het spel is dat je zoveel mogelijk bandjes moet zien te bemachtigen. De bandjes kunnen tijdens opdrachten worden gewonnen. De afvallers moeten ze aan de overgebleven kandidaten geven. Dit gaat vaak gepaard met vriendjespolitiek. Het is dus belangrijk dat je goed in de smaak valt bij de andere deelnemers. Daarnaast kunnen ze geld verdienen, maar ook kwijtraken tijdens de spellen.



Het wordt de deelnemers van Million Dollar Island in de eerste aflevering al moeilijk gemaakt. De sfeer slaat ineens om op het moment dat ze erachter komen dat er geen eten is. Ze vragen zich af of het gestolen is. Een aantal jonge mannen neemt de leiding en verdelen de groep in de mensen die hun huis willen delen en wie niet. Ze plunderen de slaapplekken van anderen. Het is pakken wat je pakken kan. „Dit laat weer het slechtste in de mens zien. De dikke-ik maatschappij in het kwadraat”, zegt een kijker van Million Dollar Island op Twitter. Björn, een niet-deler, komt in conflict met een aantal delers. Hij heeft een stapel bij elkaar verzameld voor zichzelf en is niet van plan om dit van hem weg te laten nemen.



Björn houdt niet van mensen, en is teamleider EN doet mee aan one million dollar island 😀 gaat het Björn? #milliondollarisland — Val✨ (@S0meone4every1) April 16, 2023



#milliondollarisland laat weer het slechtste in de mensen zien… de dikke-ik maatschappij in kwadraat — Mijn Mening Telt (@MijnMeningTelt) April 16, 2023

Reacties op Million Dollar Island

Volgens kijkers van Million Dollar Island laat dit de slechte kant van mensen zien. Ze zijn hebberig en denken niet aan anderen. Het is ieder voor zich, al geldt dat niet voor alle kandidaten. „Ikke en de rest kan stikken”, tweet een kijker. „De grootste graaier is Björn.” Hij heeft dus niet de harten van alle kijkers en deelnemers gewonnen. De vraag is dan ook of hij ooit een bandje zal krijgen van een medekandidaat.



Denk dat ze gewoon wat labiele personen erbij zetten zodat het afvallen opschiet.#MillionDollarisland — Paul. (@Paulus858520671) April 16, 2023



Heb even zin om naar honderd gekkies te kijken die gedropt worden op een eiland en beginnen met zich te ontpoppen als echte rovers. Natuurlijk gewoon laten zien dat je behoort tot het ras "mens". Ikke en de rest kan stikken. #milliondollarisland

De grootste graaier. 🙁 Björn. pic.twitter.com/2iqummbDjH — Ferdinand (@ferdinandkoop) April 16, 2023

De afleveringen van Million Dollar Island kun je terugkijken op Prime Video.