Gemiddeld minder tekenbeten, maar in deze provincie waren er vorig jaar de meeste

In het bos, de achtertuin of het park. Teken kun je overal tegenkomen, alleen willen we dat liever niet. De kleine insecten kunnen namelijk de ziekte van Lyme overbrengen. Maar er is goed nieuws: vorig jaar zijn er minder tekenbeten gemeld dan de jaren ervoor.

In alle provincies lag het aantal gemelde beten onder het gemiddelde van afgelopen jaren. Behalve in de provincie Flevoland, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maandag op basis van cijfers van de Tekenradar.

Meest gebeten

Vorig jaar kwamen er een stuk minder meldingen van tekenbeten binnen dan in het jaar ervoor, met de nadruk op het woord ‘stuk’. Het percentage lag zo’n 33 procent lager. Wat opvallend is aangezien de kans op een tekenbeet in 2021 toenam.

De meeste meldingen kwamen vorig jaar uit Gelderland. Uit deze provincie kwamen 887 meldingen. Noord-Brabant en Noord-Holland nemen met 554 meldingen en 490 meldingen de tweede en derde plek in. Toch loop je in verhouding het meeste risico in op een tekenbeet in een hele andere provincie, Drenthe om precies te zijn. Met 75 meldingen op 100.000 inwoners, gevolgd door Gelderland en Flevoland.

Naast het überhaupt gebeten worden is er nog een ander risico als het gaat om teken. Wanneer je daadwerkelijk een tekenbeet hebt opgelopen, bestaat er een kans op het krijgen van de ziekte van Lyme. Maar als je de teek zo snel mogelijk weghaalt, verkleint dat wel de kans op het eventueel krijgen van deze ziekte.

Ziekte van Lyme De ziekte van Lyme kun je oplopen wanneer je gebeten wordt door een met de bacterie Borrelia burgdorferi besmette teek. Wanneer je de ziekte oploopt, kun je onder andere koorts en spierpijn oplopen. Ook kunnen bijvoorbeeld zenuw- en hartklachten ontstaan. Meer informatie kan je vinden op de website www.tekenradar.nl

1,5 miljoen tekenbeten

Onderzoekers van het RIVM en Wageningen University & Research (WUR) zijn onlangs begonnen met een vaste groep melders om meer inzicht te krijgen in de 1,5 miljoen tekenbeten die er elk jaar in Nederland zijn. Deze vaste groep geeft elke week door of en hoeveel tekenbeten zij hebben gehad.

Hoofdonderzoekers Kees van den Wijngaard (RIVM) en Arnold van Vliet (WUR) zoeken nog meer deelnemers: „Met deze meldingen kunnen we veel beter bepalen wanneer het aantal tekenbeten stijgt of daalt. Met meer deelnemers kunnen we echt goede uitspraken doen over een toename of afname.”