Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Belgen strijden nu met ‘ons’ mee om 1 miljoen euro in Million Dollar Island

Kennen we de survival realityshow Million Dollar Island nog? Het programma’ om 1 miljoen euro’ keert binnenkort op SBS6 terug. Niet alleen Nederlanders (vijftig in getal) nemen het deze tweede editie tegen elkaar op een onbewoond eiland op. Er spoelen ook vijftig Belgen aan.

In het tweede seizoen nemen opnieuw honderd kandidaten het in Million Dollar Island dus tegen elkaar op. Presentator Dennis van der Geest noemde het vorig jaar in een interview met Metro „een chaos en bizar experiment”. Dat werd het ook, al klonk er na de finale ook teleurstelling onder de kijkers. De drie finalisten konden uiteindelijk samen 170.000 euro verdelen, 830.000 euro ging niet mee naar huis. Wat zeker bleef hangen: bepaalde deelnemers waar diezelfde kijkers behoorlijk op los gingen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Sociaal experiment Million Dollar Island

De nieuwe Nederlandse én Belgen moeten een maand zien te overleven op een onbewoond eiland. Maar dat is niet het enige waar het om draait. Million Dollar Island is, zo melden de makers, een fascinerend sociaal experiment. Vriendschap kan daarbij een fortuin kan opleveren (of niet, denkend aan vorig seizoen). Er staat aan het begin in ieder geval een miljoen euro op het spel. Welke eilandbewoners houden het tot het einde vol en met hoeveel geld verlaten zij het eiland? Million Dollar Island wordt weer gepresenteerd door Dennis van der Geest. In Ingeborg Sergeant krijgt hij er deze keer een Vlaamse collega bij.

Voor vertrek krijgen de kandidaten allemaal een polsbandje dat 10.000 euro waard is. De honderd wildvreemden moeten na de dropping op het eiland samen zien te overleven in de wildernis. Met het spelen van simpele spellen kunnen de eilandbewoners polsbandjes winnen en verliezen. Ze kunnen echter ook polsbandjes krijgen, als iemand opgeeft.

Keiharde cash of alles verliezen

Overleven is in Million Dollar Island belangrijk, maar vriendschappen opbouwen is dus essentieel. Verlaat iemand het eiland, dan geeft diegene immers zijn polsbandje(s) aan een achterblijver naar keuze. Het geld blijft altijd op het eiland. Hoe langer iemand het volhoudt, hoe rijker hij kan worden. Na een maand zijn er nog maar een paar eilandbewoners over die in een finale al hun verdiende polsbandjes kunnen omzetten in keiharde cash (of, daar gaan we weer, toch niet zoveel cash). Je kunt op de valreep namelijk ook nog alles verliezen.

Uitzendingen: vanaf zondag 16 april om 20.30 uur op SBS6 (de eerste keer een dubbele aflevering). Eén uur na uitzending is de aflevering in Nederland ook beschikbaar op Prime Video. In Vlaanderen gaat Million Dollar Island later dit voorjaar van start op VTM2 en Streamz.