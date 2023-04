Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers verdeeld over nieuwe ziekenhuisserie Dag en Nacht: ‘Geweldig’ tot ‘bagger’

Nederland is weer een dramaserie rijker. Een ziekenhuisdrama om precies te zijn. Gisteren was de eerste aflevering van Dag en Nacht te zien op NPO1, waarna de reacties binnenstroomden. Veelal positief, maar zeker niet iedereen kon het waarderen.

Nog niet gezien, maar wel benieuwd naar dit nieuwe programma? Dat snappen we. Daarom bekeek Metro onlangs alvast Dag en Nacht voor Blik op de Buis.

Wisselde reacties Dag en Nacht-kijkers

Druk, druk, druk. Er gebeurt een hoop in Dag & Nacht, zoals je waarschijnlijk ook wel verwacht bij het leven in een ziekenhuis. Dat moet eigenlijk ook wel met al die verschillende patiënten én werknemers. Op Twitter druppelen al snel allerlei reacties binnen. De één vindt het heerlijk om naar te kijken, de ander peinst er niet over om nog een aflevering te zien.



#DagEnNacht aan het streamen. Fijn!!! Ik hou enorm van #KimVanKooten En mijn favoriet is Willem de stagiair. Echt heel mooi, fijne tv, en ik denk realistisch vwb het personeelstekort. — mirjam van erp (@Nieuwsvolger11) April 12, 2023

„Geweldig” en „fijn”, klinkt het aan de ene kant. Maar niet iedereen is zo positief. „Wat een rare serie, zit slecht in elkaar”, schrijft iemand op Twitter. at nog mild blijkt in vergelijking tot anderen, zoals: „Wat een giga bagger troep weer. Typisch Nederlandse meuk. Bahbah. Haal maar weer meteen van de buis.”

Hilariteit om uitspraak

Gelukkig kan er ook nog om de serie gelachen worden. Zoals bij de uitspraak „een bevalling is een soort omgekeerd verkeersongeval.” Voor bij wie het kwartje nog niet helemaal valt, wordt in het programma ook uitgelegd wat ermee bedoeld wordt. Zo houd je aan een bevalling een extra persoon over en aan een verkeersongeval niet.



‘Een bevalling is een soort omgekeerd verkeersongeval. Er is bloed, geschreeuw en gehuil, maar als het achter de rug is, ben je meestal met één persoon meer dan toen je begon.’ Dit programma is nu al een pareltje.😂 #dagennacht — Ies Astra (@IesAstra) April 12, 2023

Lof voor Kim van Kooten

In de serie wordt het personage Ella gespeeld door Kim van Kooten en daar zijn meerdere mensen goed over te spreken. „Wow, wát een mooie serie, Dag en Nacht en zó blij dat Kim van Kooten weer op de buis is”, schrijft een enthousiaste kijker. Ook in een minder positieve reactie worden de acteerkunsten van Van Kooten geprezen.



