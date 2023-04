Deel Tweede Kamer ontruimd: ‘Verdacht teddybeer-pakket’ voor Geert Wilders

Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Diverse commissiezalen op de begane grond in de Tweede Kamer zijn vandaag aan het begin van de middag ontruimd. De reden is nog niet helemaal duidelijk, al claimt PVV’er Geert Wilders dat er een verdacht pakket voor hem bezorgd werd. Kamerleden en andere aanwezigen werden via de grote hal naar buiten gestuurd.

Een voorzitter van een commissiezaal die werd ontruimd, zei dat er een „in een aanpalende zaal een calamiteit was.” Volgens een medewerker zijn ook de postkamer en het magazijn ontruimd. Er zou een verdacht pakketje zijn gevonden in de postkamer.

Commissiezalen in de Tweede Kamer ontruimd

Een woordvoerder van de Tweede Kamer wilde eerder niks kwijt over het gebeuren. De politie is aanwezig en wilde ook nog niks zeggen. Sommige ingangen van de Tweede Kamer zijn afgesloten door de politie. De parkeergarage onder het Kamergebouw is eveneens niet meer bereikbaar.

Slecht een deel van het complex is ontruimd. In andere commissiezalen in de Kamergebouw gaan de debatten, briefings en gesprekken gewoon door. De grote publieksingang is ook open. Verder is een restaurant nog in bedrijf en worden ook schoolbezoeken voortgezet.

Verdacht pakket

PVV’er Geert Wilders reageerde op Twitter over de ontruiming en schrijft dat er een verdacht pakket voor hem werd bezorgd.

In het verleden zijn er vaker verdachte pakketjes in of rond de Tweede Kamer gevonden. Dat was altijd loos alarm.



