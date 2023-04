Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Man plakt neppe barcodes op tientallen blikjes om statiegeld te cashen

Sinds 1 april krijg je 0,15 eurocent statiegeld terug als je je oude drankblikje inlevert. Cashen, dacht een 44-jarige man uit Dordrecht. In plaats van allerlei nieuwe blikjes te kopen, besloot de man neppe barcodes te plakken op oude blikjes, waar géén statiegeld op zat.

Helaas voor de man leverde het hem geen geld, maar een aanhouding op.

Geld verdienen met oude blikjes zonder statiegeld

Sinds de invoering van het statiegeld op blikjes, zijn de blikjes vernieuwd en hebben ze een speciaal statiegeldlogo. Je oude blikjes, van vóór 1 april, inleveren voor statiegeld kan dus niet. De Dordrechtse man dacht echter slimmer te zijn dan dit systeem en plakte neppe barcodes op tientallen oude blikjes, in de hoop tóch statiegeld terug te krijgen. Iets waar supermarkten al langer bang voor waren.

„Normaal wordt creativiteit beloond, maar niet in dit geval”, schrijft de Politie Dordrecht op Instagram. „Middels knip en plakwerk had de man barcodes op alle blikjes geplakt. Maar helaas werkt dat toch niet helemaal en werd de man aangehouden ter zake oplichting.”



Doel om jaarlijks bijna alle blikjes in te zamelen

Het statiegeldsysteem zou eigenlijk al op 1 januari worden ingevoerd, maar de Raad van State besloot dit uit te stellen tot 1 april. Er zouden nog niet voldoende machines zijn voor een werkend systeem. Volgens milieukringen heeft het bedrijfsleven de invoering van het nieuwe systeem echter zelf gesaboteerd.

Met statiegeld op blikjes hoopt het kabinet het aandeel van blik in zwerfvuil drastisch te verminderen. Volgens Statiegeld Nederland zijn er elk jaar ruim 2,5 miljard blikjes in omloop. Daarvan belanden er minstens 150 miljoen in het milieu. De plannen zijn groots: vanaf 2024 is het doel om elk jaar 90 procent van alle drankblikjes in te zamelen.

Voor de consumenten is het wel nog even opletten: veel winkels zitten nog met een grote voorraad aan oude blikjes. Het kan dus zijn dat deze nog in de schappen liggen. Over deze blikjes wordt geen statiegeld geheven en deze kunnen dus ook niet worden ingeleverd voor statiegeld.