Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

John Williams staat voor een dichte deur in Help Mijn Man is Klusser: ‘Hij gaat niet opendoen’

Niet iedereen is blij als John Williams voor de deur staat in Help Mijn Man is Klusser. Maar gisteravond zagen de 651.000 kijkers wel heel iets bijzonders: de klusser-man was zó niet blij met de komst van Williams, dat hij weigerde de deur te openen.

Verbaast kijkt Williams naar de dichte deur: „Hij gaat niet opendoen.”

Man des huizes verstopt zich in de tuin

Gelukkig voor Williams heeft de vrouw des huizes, Jacqueline, ook een sleutel. Ze loopt naar binnen en gaat op zoek naar haar man, die naar de tuin is gevlucht. „Ik ben echt geschrokken, ik wil dit niet niet”, uit Robbert zijn zorgen naar zijn vrouw. Maar na een kort gesprek ziet ook Robbert in dat zijn klusproject uit de hand is gelopen en besluit toch mee te doen aan Help Mijn Man is Klusser.

Het klushuis dat Robbert en Jacqueline namelijk twee jaar geleden kochten in het Noord-Limburgse Posterholt, is voor een groot deel nog steeds een bouwval. Nadat de bovenverdieping gesloopt was, was het de bedoeling dat Robbert deze weer zou opbouwen. Maar door verschillende tegenvallers en het overlijden van Robberts moeder is dit nooit gebeurd. „Dan heb je geen zin meer om te verbouwen, want hij zat midden in de rouw”, legt Jacqueline uit. „Maar ik vind het soms ook lastig dat er te weinig gebeurt.”

Robbert en Jacqueline slapen daardoor al twee jaar lang in de woonkamer. „De eerste keer dat mijn vriendin en haar man op bezoek kwamen, dachten ze dat iemand ziek was. Omdat het bed zo hier beneden staat”, zegt Jacqueline.

‘Het begrip raakt op’

Samen met Williams loopt Jacqueline naar boven, waar het zo’n bouwval is, dat er zelfs een muur los staat. „Deze beweegt”, waarschuwt Jacqueline de Help Mijn Man is Klusser-presentator. Eenmaal helemaal boven schrikt Williams zich rot. Losse muren, overal klusmateriaal, een gesloopt plafond en gaten in de grond. „Jezus, wat zonde.”

De badkamer op de bovenverdieping gebruiken Jacqueline en Robberts wél, ondanks de gaten in de vloer. „Dit is niet echt veilig voor kinderen”, verzucht Jacqueline. „Het is voor niemand veilig hier”, antwoordt Williams. „Ik wil hier weg”, vervolgt hij.

Voor Jacqueline is genoeg geweest. „In 2021 zouden we boven slapen.” Als er niet snel iets verandert, dan houdt het voor haar op. „Dan maar een lat-relatie. Als iemand een jaar ziek is, en dat klinkt misschien bitcherig, maar dan raakt het begrip op.”

Kijkers verbazen zich over de situatie

De Help Mijn Man is Klusser-kijkers verbazen zich over de situatie. „Waarom in hemelsnaam koop je een klushuis als je niet eens een douche kan aansluiten”, vraagt één kijker zich af.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Waarom in hemelsnaam koop je een klushuis als je niet eens een douche kan aansluiten 🤯 #HMMIK #helpmijnmanisklusser — mascha (@immascha) March 27, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#hmmik okeeeeeee we gingen slopen en toen kwamen de vloeren te voorschijn….#jeverwachthetniet — toine jansen (@jansenantonius) March 27, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ach het waren maar draagmuren waarschijnlijk. Niet echt nodig toch? #HMMIK — Sven… (@Kokstra74) March 27, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

En wat hebben aankomende klussers nu geleerd van deze serie? Niet alles tegelijk slopen!! 😉 #HMMIK — Claudia (@_cloudy_a) March 27, 2023

Help Mijn Man is Klusser-team hard aan de slag

Maar met de hulp van het klusteam van Help Mijn Man is Klusser én van Jacqueline gaat de verbouwing ineens snel. „Eindelijk een klusvrouw”, lacht Williams tevreden als hij ziet hoe Jacqueline helemaal in haar element is met de sloophamer. „Het is zwaarder dan ik dacht, maar ik vind het leuk”, geeft Robbert toe na een aantal dagen klussen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Stoere, lieve vrouw die haar handen uit de mouwen steekt i.p.v. doorlopend klagen, een verademing bij #hmmik — GeorgetteMatthijssen (@Georgette1711) March 27, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Respect hoor om Jacqueline zo te zien klussen! 🤩🤩👌🏻 Ook petje af voor Robbert, leuke aflevering. #HMMIK — Karla with a K 🐶 (@PinkGirl_NL) March 27, 2023

Nog een aantal dagen met bloed, zweet én tranen later is het voorlopige eindresultaat daar. „Het totaalplaatje is zo goed als perfect, vind ik eigenlijk. Ik denk dat Jacqueline echt flabbergasted is”, zegt Robbert trots. En flabbergasted is ze zeker, vooral door de veranderingen op de bovenverdieping. „Wow, holy shit”, zegt ze vol verbazing over de slaapkamer. „Het is net alsof ik in een ander huis ben.”

Maar omdat nog niet alles helemaal af is in de woning, besluit Williams na twee weken terug te komen. „Ik ben blij hiermee”, zegt Williams met een glimlach als hij twee weken later over de bovenverdieping loopt. Er moet nog steeds een hoop gebeuren, maar Williams vertrouwt erop dat het allemaal gaat lukken.

Je kunt de aflevering van Help Mijn Man is Klusser terugkijken via RTLXL.