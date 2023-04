Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gemengde reacties op nieuw programma The Interior Project VIPS: ‘Je krijgt niks te zien van het proces’

Het nieuwe Nederlandse programma The Interior Project VIPS trok gisteravond 408.000 kijkers. Het RTL 4-programma wordt gepresenteerd door Leco van Zadelhoff en Edson da Graça. Zes verschillende BN’ers gaan met elkaar de strijd aan en laten hun beste interieurstyling-vaardigheden zien. De kijkers hebben echter een gemengde mening: „Het is leuk, maar veel te gehaast. Je krijgt niks te zien van het proces van de deelnemers.”

In het programma gaan Carolien Spoor, Défano Holwijn, Euvgenia Parkhina, Géza Weisz, Ruth Jacott en Shelly Sterk met elkaar de strijd aan. Zij moeten wekelijks een opdracht voltooien, zoals het inrichten van een vakantiehuis of kantoor. En dat in twee dagen tijd! Er is één ding dat de BN’ers met elkaar delen en dat is een passie voor interieurstyling.

Nieuw programma The Interior Project VIPS

De finalisten mogen „een luxe hotelsuite” in Hotel De l’Europe in Amsterdam inrichten. Gisteravond kregen de deelnemers van The Interior Project Vips de opdracht om in duo’s drie verouderde vakantiehuisjes op te knappen. Ze mochten hun creativiteit de overhand laten nemen. Het centrale thema van deze week is ‘de natuur’. De huisjes staan namelijk ook midden in de Veluwe. „Ik vind het best grappig. Je doet nog wat ideeën op”, twittert een kijker.

De BN’ers kregen hulp van klussers en hadden een budget van 10.000 euro. Defano Holwijn stroopt zijn mouwen op en gaat zelf aan de slag met schilderen van een landschap in het huisje. Hij heeft zijn nieuwe talent wel ontdekt in The Interior Project VIPS. De nieuwe „Bob Ross” is geboren. De oude vakantiehuisjes hebben ieder zijn eigen indeling en hebben veel aandacht nodig om er weer modern en fris uit te zien. Het eindresultaat gaf uiteindelijk drie totaal verschillende huisjes.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

3 totaal verschillende eindresultaten

benieuwd hoe ze gaan beoordelen….#theinteriorprojectVIPS — 🧁🍒~ LouLou's tweets~🍒🧁 (@sweet_loulou82) April 11, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik vind het best grappig. Je doet nog wat ideeën op. #theinteriorprojectvips — Karin (@Karin76652922) April 11, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#theinteriorprojectvips @RTL4 leuk idee, goede presentator #EdsonDaGraça maar slecht geregisseerd, te gehaast, als kijker zie je niet echt iets, niets van het proces van de deelnemers, niets van hun ontwikkelingen. Een maand werk en alleen wat meubels die in elkaar worden gezet. — André de Jongh 🇳🇱🇪🇺🇺🇦Ï (@23_orchidee) April 12, 2023

Gemengde reacties

Sommige kijkers hadden zo hun twijfels bij het nieuwe programma. Velen vonden het idee van het programma erg leuk, maar de uitvoering was wat minder. „Het is een prima idee voor een cliché BN’er-programma. Maar anderhalf uur is echt een lange zit”, wordt er getwitterd. Volgens de kijkers mocht het wel wat korter duren. „Er zit niet echt vaart in.” De vraag is of de volgende aflevering van The Interior Project VIPS nog zoveel kijkers zal trekken. Maar als je inspiratie nodig hebt voor een nieuw interieur, kan het wel van pas komen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Duurt allemaal heel lang dit programma #theinteriorprojectvips — winster (@winnyking) April 11, 2023

Kijk hier de hele aflevering van The Interior Project VIPS.