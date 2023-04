Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Minderjarigen komen nog zonder al te veel moeite aan tabak en vapes

Het zou niet mogelijk moeten zijn, maar het gebeurt wel degelijk. Minderjarigen kunnen nog steeds te gemakkelijk aan tabak en e-sigaretten ofwel vapes komen, constateert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) opnieuw, nu op basis van inspecties in Den Haag in het afgelopen weekeinde. Hierbij zette de autoriteit 17-jarige testkopers in.

Net zoals bij alcohol ligt er op de verkoop van tabak in Nederland een minimumleeftijd van 18 jaar. Kinderen zouden deze producten dus niet moeten kunnen kopen. Er wordt daarnaast ook veel gedaan om roken steeds minder gemakkelijk en toegankelijk te maken. Onlangs is bijvoorbeeld de accijns op tabak nog met 1,22 euro omhoog gegaan.

Controle op verkoop tabak

De NVWA controleerde 35 winkels in verschillende delen van de stad (vooral kleine supermarkten en avondwinkels) op de verkoop van vapes en sigaretten aan jongeren onder de 18. En de cijfers liegen er niet om. In 23 ervan werd niet naar een identiteitskaart gevraagd en werden sigaretten en tabak verkocht aan minderjarigen. Meer dan de helft dus. Deze winkels gaan op rapport en krijgen een boete.

De inspectie van de NVWA controleert naar aanleiding van meldingen of op plekken waar de risico’s op overtredingen het grootst zijn. Bij eerdere controles bleek ook al dat jongeren nog makkelijk aan tabak en vapes kunnen komen. Winkeliers, gebruikers en hun omgeving (zoals ouders en scholen) moeten zich ook bewust zijn van de gevaren van het gebruik van dit soort producten, benadrukt de NVWA.

Liever het één, dan het ander

Voor mensen die al roken, is ‘de minder erge optie’ in sommige gevallen een alternatief. In Engeland gaan ze de strijd tegen sigaretten aan door e-sigaretten te stimuleren. Volgens de Britse gezondheidsdienst NHS zouden die namelijk „veel minder schadelijk” zijn dan normale sigaretten. Eén miljoen Britse rokers krijgen een gratis starter-set voor e-sigaretten aangeboden als onderdeel van een nieuwe campagne.