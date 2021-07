Bart de Wever wil Nederland en België samen, kijkers vinden duo van Op1 lacherig

Bart de Wever droomt al sinds zijn studententijd over het samengaan van Nederland en Vlaanderen. Gisteravond mocht de burgemeester van Antwerpen zijn droom aan tafel bij Op1 weer eens verkondingen. Of je zijn wens gek vindt of niet, kijkers vinden vooral het gedrag van de presentatoren raar en lacherig.

„Bart de Wever zou liever sterven als zuidelijke Nederlander dan als Belg”, begon Op1-presentator Kefah Allush het onderwerp. „Dat zei hij een week geleden in een interview toen hij daarin hardop droomde van een Vlaanderen dat hoort bij Nederland.” „Ja!”, pakte zijn Op1-collega Margje Fikse de draad op. Met een grijns richting de Vlaamse burgervader. Die pareerde: „Ik ben al een zuidelijke Nederlander. Jullie zijn noordelijke Nederlanders.”

Bart de Wever legt zijn idee uit in Op1

„Eén land, leg uit”, vervolgt Fikse. Bart de Wever: „We zijn al één land geweest hè? We besloten in de zestiende eeuw dat we geen tirannie meer wilden.” Fikse: „Maar u wil de echtscheiding weer ongedaan maken?” De Wever: „Het lijkt me dat je in de 21e eeuw een beetje gaat samenwerken. Mensen beschouwen dat als een romantisch idee van historici zoals ik. De ezel heeft zich al twee keer aan dezelfde steen gestoten wordt gezegd, maar ik zie dat niet. De wereld wordt groter, de economische spelers worden groter. En dus moet je schaal vergroten. Je moet iemand zoeken die op je lijkt.”



Terugkijken: De Antwerpse burgemeester @Bart_DeWever sterft liever als Zuidelijke Nederlander dan als Belg. Hij droomt van het samengaan van Nederland en Vlaanderen. #Op1 👇https://t.co/Tov0vfflrt — Op1 (@op1npo) July 28, 2021

Geen kroketten uit de muur

Margje Fikse in Op1: „Ik dacht u gaat straks ook de roodwitblauwe vlag hijsen, met een oranje wimpel.” Bart de Wever: „Als we daar over gaan beginnen, gaat het helemaal nergens meer heen. Ook het voetbalelftal, dat zijn dingen die niks ter zake doen. We gaan geen kroketten eten uit de muur. Alsof dat allemaal morgen zou moeten. Ik denk alleen: een geïndustrialiseerd land met een dichte bevolking. Een logistieke poort op Noordwest-Europa, een hoge activiteitsgraad, heel veel export. Klinkt dat herkenbaar? Dat zijn wij, dat zijn jullie. Als China en Amerika straks alles naar zich toetrekken, dan is het niet zo gek om eens naar elkaar te kijken. Moeten we concurreren, of slaan we de handen in elkaar?”

Fikse vraagt wie er dan het meeste voordeel heeft. Niemand natuurlijk, denkt Bart de Wever. „Het is win-win.” „Maar we hebben het toch al?”, vindt Kefah Allush. „We hebben de EU, de Benelux. We werken ons het schompes samen.” Allush moet om zichzelf lachen. De Wever: „Maar de hearts and minds hebben we niet.”



Burgemeester @Bart_DeWever droomt van een hereniging van Nederland en Vlaanderen. “In de 21e eeuw moeten we meer samenwerken. En daarvoor moet je iemand zoeken die op je lijkt. Het klinkt misschien romantisch, maar ik bekijk het juist economisch en rationeel.” #Op1 pic.twitter.com/WJ4mZSygKj — Op1 (@op1npo) July 27, 2021

Bart de Wever heeft een Nederlandse vrouw

In een filmpje worden reacties van Nederlandse en Vlaamse burgers getoond. Er is gekozen om alleen meningen te laten horen die het samengaan van Nederland en België (zonder Wallonië) maar niets vinden. Het gaat er dan nog over of Bart de Wever grote culturele kloven met zijn Nederlandse vrouw moest overbruggen („die waren er helemaal niet, zij is een Nederderbelg, opgegroeid in Antwerpen”).

Kefah Allush: „Wij maken er wat grapjes over. Wat zijn nu de echte culturele verschillen die we moeten overbruggen om te kunnen samenwerken?” Bart de Werver vraagt zich af of dat überhaupt wel moet. „Dan moeten we opeens over piepers of patatten gaan spreken? Daar spreek ik niet over.” Allush wil dan maar weten of er liefde tussen de Nederlanders en de Vlamingen is. „Springen er vonken over?”

Kijkers Op1 storen zich aan gedrag presentatie-duo

Bart de Wever wil eigenlijk een serieus verhaal vertellen, merken de kijkers van Op1 op social media. Of zij het nou met de burgemeester van Antwerpen eens zijn of niet, de presentatoren van de talkshow hadden best ook serieus met hem om kunnen gaan. Vinden zij.

„Bart de Wever heeft een plan van rationeel-economische samentrekking”, twittert David Reiziger bijvoorbeeld. „Het gaat vervolgens alleen maar over triviale onbenullige emotioneel-culturele zaken. Wat een treurige wanvertoning; ik schaam me dood. Ga eens inhoudelijk Margje Fikse en Kefah Allush.”

Andere reacties:



#op1 Bart de Wever wil een Belgisch probleem oplossen door een confederatie met Nederland. Nooit meer doen…. — Mark van Zutphen (@MarkvanZutphen) July 27, 2021



#Op1npo Bart de wever @Bart_DeWever lult alle gasten en presentatoren bij Op1 omver…👍🙏 — Romfa (@Romfa) July 27, 2021



Jammer dat Bart de Wever niet heel serieus werd genomen door de presentatoren van #op1 #NPO. Plan tot samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen is het onderzoeken waard. @Bart_DeWever kom maar eens terug bij een serieuzer gesprek. — Hans van Gelderen (@gortzaks) July 27, 2021



Bart de Wever goed punt. #Antwerpen.

Heel goed ik ben voor.

Jammer dat #Op1npo dwaze duo zonder talent. — Miss Tweetszz 🌷🤭😱😻 (@Tweetszzzz) July 27, 2021



Wat een intens treurig interview bij #Op1 met Bart de Wever, burgemeester van Antwerpen. De man heeft interessante ideeën, maar geen enkele zinnige, inhoudelijke vraag, slechts kinderlijk geleuter. Na het bar slechte interview met #QuincyGario gisteravond dus een volgend fiasco. — Kees Meijll (@KMeijll) July 27, 2021



Bart de Wever praat over boeiende en relevante materie maar de kinderlijke presentatie van #Op1 #Op1npo is weer tenenkrommend. Zouden zij zichzelf nog serieus nemen?! 🤡 — Demi (@demizuur) July 27, 2021



Bart de Wever verscheen eerder in Op1 om te praten over Nederland als drugspionier.

Het hele fragment van de talkshow vind je hier.