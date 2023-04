Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zware gevechten in Soedan, Nederlanders in het land moeten binnen blijven

In Soedan zijn dit weekend zware gevechten uitgebroken tussen paramilitairen en het reguliere leger. In de hoofdstad Khartoum worden schoten en explosies gehoord en ook in andere steden worden schietpartijen gemeld. Nederlanders in Soedan worden geadviseerd om binnen te blijven.

De Nederlandse ambassade in het land zegt dat Nederlanders rekening moeten houden met „een langer verblijf binnen.” Ze krijgen het advies om hun voedselvoorraad en andere noodzakelijke middelen te inventariseren. „Wees hier zuinig mee”, aldus de Nederlandse ambassade. „Ga niet de straat op! Ook niet om bijvoorbeeld boodschappen te doen. De situatie is zeer onveilig en onvoorspelbaar.”



#Sudan

Shooting across Khartoum this morning. In Sahafa, Al-Alhari Khartoum 2, Airport Street. All those in Khartoum stay safe. pic.twitter.com/pOLaBUMfry — Kholood Khair (@KholoodKhair) April 15, 2023

Vrienden en familie op de hoogte houden

„Zorg goed voor uzelf en uw naasten”, schrijft de ambassade verder. „Samen komen we zo goed mogelijk door deze heftige periode heen.” Nederlanders in Soedan wordt ook op het hart gedrukt om hun dierbaren, familie en vrienden op de hoogte te houden. Daarbij luidt ook het advies om het te laten weten als de kans bestaat dat het telefoon- en internetverkeer kan uitvallen, waardoor geen contact meer kan worden gemaakt.

Ook roept de ambassade in Soedan Nederlanders op om zich uitgebreid te registreren via de informatieservice van Buitenlandse Zaken. Zo kunnen ze op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen. Een woordvoerder laat weten dat er met zo’n vijftig Nederlanders contact is in het land. Eerder werd het reisadvies voor het land al aangescherpt naar rood. De luchthaven bij Khartoum is gesloten.

Vrees voor burgeroorlog in Soedan

In Soedan zijn hevige gevechten uitgebroken tussen het leger en paramilitairen. Door die gevechten kwamen al meer dan vijftig burgers en tientallen strijders om, zo melden artsen. Over de situatie in het land is nog veel onduidelijk. „Zowel het leger als de RSF (de paramilitaire groep Rapid Support Forces, red.) claimen de macht te hebben over een aantal strategische plekken in de hoofdstad en op andere plekken in het land”, schrijft de ambassade.

Gevreesd wordt dat het conflict uitmondt in een burgeroorlog. Ook internationaal reageren landen bezorgd op de onrust in Soedan. Er wordt opgeroepen het geweld onmiddellijk te staken.