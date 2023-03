Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Talloze reacties op Caroline van der Plas die stelt dat Frans Timmermans maar naar Den Haag komt

Caroline van der Plas is tevreden dat zij met Frans Timmermans, onze klimaatman in de Europese Commissie, in gesprek kan over stikstof. Maar over één ding niet: de plaats van handeling. Op de onvrede van de voorvrouw van de BoerBurgerBeweging (BBB) wordt massaal gereageerd.

Eurocommissaris Frans Timmermans gaat „graag” in gesprek met BBB-leider Caroline van der Plas over een oplossing voor de stikstofcrisis. Dat alles heeft natuurlijk te maken met haar verpletterende zege bij de Provinciale Staten-verkiezingen. Van der Plas en haar collega’s in de provincies hebben een heel ander idee over de stikstof-aanpak dan dat het huidige kabinet en ook Europa dat heeft.

Caroline van der Plas over de uitnodiging

Timmermans legt de BBB-leider „met plezier de Europese regels uit”, zegt hij. Maar hij hamert erop dat Nederland zelf vervolgens keuzes moet maken, bijvoorbeeld of boeren zelf moeten kunnen kiezen of ze zich laten uitkopen of dat ze daartoe kunnen worden gedwongen. „Dat is niet aan ons.” Timmermans hamert erop de Europese wetgeving staat en niet zomaar opzij worden geschoven. „Het stikstofprobleem is er nu eenmaal en kunnen we niet maar laten versloffen.”

Caroline van der Plas wil hem graag aanhoren, maar ja, die uitnodiging? Op sociale media was de verkiezingswinnares gisteren luid en duidelijk. Zij moet in Den Haag zijn en nergens anders, zo is hieronder te lezen.



Timmermans na dateverzoek Van der Plas: ’Ik ontvang haar graag om wetgeving uit te leggen’. Er als een misverstand ontstaan. De afspraak moet in Den Haag. Ik kan niet een hele dag naar Brussel. Mijn werk is hier. https://t.co/feL82oDekc via @telegraaf — Caroline van der Plas (@lientje1967) March 22, 2023

Talloze reacties nu BBB de grootste is

Tot nu toe hebben al meer dan duizend mensen op Caroline van der Plas haar standpunt gereageerd. De BBB-frontvrouw is altijd stellig in haar teksten en dat levert nu eenmaal reacties op. Al helemaal nu haar partij de verkiezingen magistraal heeft gewonnen, maar dat nog altijd betekent dat 80 procent van de kiezers niet op BBB heeft gestemd. Van die 80 procent zal een deel het niet kunnen nalaten om op zo’n beetje alles te reageren. Dat zit in deze tijd nu eenmaal aan een groot succes vast.

Van der Plas probeert over het algemeen op reacties in te gaan, maar op duizend mensen die iets kwijt moeten… Toch geeft zij nader uitleg op bijvoorbeeld twitteraar Guus die haar vraagt ‘of zij denkt dat Timmermans niets te doen heeft’. Caroline van der Plas: „Jawel. Maar hij kan zich ergens laten vervangen en ik niet. Ik heb één zetel (in de Tweede Kamer, red.) en moet doordeweeks in Den Haag zijn voor debatten en stemmingen.”

‘Schokkende uitspraak’

Ene Casper heeft voor Caroline van der Plas een kaartje gemaakt. En meldt: „Voor een partij die zegt op te komen voor ‘de regio’ is het best een schokkende uitspraak dat Brussel al te ver van Den Haag ligt.” Het kaartje:

De één geeft Caroline van der Plas in de comments groot gelijk, de ander vindt het grote onzin („beetje omhoog gevallen door de winst?”). Heel veel reacties zijn echter volstrekt logisch: „Dat wordt dan een online call, zoals de hele wereld doet.”

En zo ratelt men in al die talloze reacties door. Ene Marc heeft als oplossing de middenweg gevonden: „Voorstel: spreek af in Restaurant ‘t Geheim van Bergen in Bergen op Zoom. Dat is zowel vanuit Brussel als vanuit Den Haag een straf uurtje rijden.”