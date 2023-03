Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Mirthe (22): ‘Vanwege de toeslagenaffaire heb ik 10.000 euro gekregen van de overheid’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 22-jarige Mirthe, die een half jaar geleden afstudeerde en sinds een paar maanden fulltime aan het werk is.

Beroep: Medewerker e-commerce, marketing en social media

Netto-inkomen: 2150 euro

Woonsituatie: huurhuis met vriend

Wat staat er op je spaarrekening?

„In totaal iets meer dan 10.000 euro op dit moment. Vanwege de toeslagenaffaire heb ik onlangs geld gekregen van de overheid, aangezien mijn moeder daar de dupe van is geweest. Dat was ongeveer 10.000 euro en dat heb ik op een aparte spaarrekening gezet. Zij heeft overigens ook zelf geld gekregen. Daarnaast heb ik nog een andere spaarrekening waar ik iedere maand 100 of soms 200 euro op probeer te zetten.”

Ben je tevreden met de hoogte van die compensatie?

„Zelf ben ik er vrij tevreden mee, maar ik heb er wel met mijn moeder over gesproken. Zij heeft ook geld gekregen, meer dan ik, maar vanuit haar oogpunt zal het eigenlijk nooit genoeg zijn. Doordat haar financiële situatie door de toeslagenaffaire niet goed was, heeft ze mij bepaalde dingen niet kunnen geven die ze me eigenlijk wel had willen geven. Op zich merkte ik dat ook wel in mijn jeugd. Ik was me er zeker van bewust dat we het niet heel breed hadden. Maar goed, zelf ben ik dus wel tevreden met het bedrag. Vooral omdat het totaal onverwacht was. Dan is 10.000 euro heel veel geld.”

Wat vind je in het algemeen van het bedrag op je spaarrekening?

„Ik ben blij dat ik het heb, maar ik zou willen dat het genoeg was om een hypotheek te kunnen afsluiten en een huis te kopen. Ik kan er nu dus nog niet echt wat mee doen, dus het voelt ook wel een beetje raar om het te hebben.”

Heb je momenteel een studieschuld?

„Ja, en een grote ook. Volgens mij is die ergens tussen de 25.000 en 30.000 euro.”

Wat vind je daarvan?

„Ik vind het niet heel erg eng, omdat het bij het aflossen ook niet zo is dat ik gelijk de helft van mijn salaris moet afstaan. Het is meer dat het vervelend is dat mijn vriend en ik minder geld kunnen lenen voor een hypotheek vanwege mijn schuld. Ik dacht dat de overheid zei dat dat niet ging gebeuren, maar dus wel. Dat geeft dus een minder fijn gevoel.”

Heb je overwogen je het geld op je spaarrekening te gebruiken om (een deel van) je schuld te kunnen afbetalen?

„Jawel, dat was eigenlijk mijn eerste gedachte. Alleen kan ik die schuld over een langere periode aflossen en tienduizend euro spaar ik niet even zo in een jaar op mijn rekening bijvoorbeeld. Dus ik heb voor nu besloten dat ik mijn spaargeld nog even houd, want wie weet ben ik volgend jaar wel in de gelegenheid een huis te kopen en dan helpt dat natuurlijk ook.”

Maak je je weleens zorgen om geld?

„Ja, maar dat was meer toen ik nog studeerde. Toen wist ik dat ik echt moest letten op mijn geld. Nu werk ik fulltime met een prima startsalaris. Mijn vriend en ik hebben best wel goede afspraken gemaakt wanneer we wat betalen en gekeken wat we overhouden in een maand. Dat geeft wel echt rust.”

Je vertelde al hoeveel je per maand probeert te sparen. Lukt het je om dat consequent te blijven doen?

„Tot nu toe lukt het eigenlijk wel. Mijn minimale streven is dus 100 euro, maar het liefst wat meer. Vaak kan dat ook wel. Dat kan omdat ik best goed op mijn geld let. Mijn vriend en ik zijn ook wel van die echte huismussen, dus we gaan niet ieder weekend op stap of uiteten. Dat is ook gewoon superduur. Op die manier houd ik best aardig wat geld over.”

Kom je weleens in de verleiding om geld van je spaarrekening af te halen?

„Niet zozeer dat ik me echt moet inhouden, maar wel dat ik denk van ‘oh ik zou die Versace jas kunnen kopen. Dat zou wel kunnen’. Maar dan denk ik ook wel bij mijzelf ‘dat is superstom, dat moet je niet doen’. Dan wacht je maar even als je iets wil kopen.”

Zou je op dit moment iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Een hoger salaris zou altijd wel fijn zijn, maar ik werk pas een halfjaar fulltime. Dus ik vind niet dat ik daar nu al over kan beginnen bij mijn werkgever. Het bedrijf is wel echt heel fijn. Het is een start-up, dus het is ook zo dat hoe beter het met het bedrijf gaat, hoe beter ook met mij.”

Heb je een financiële tip voor anderen?

„Wat mij heel erg helpt is een Excel-bestand bijhouden. Daarin noteer ik samen met mijn vriend zowel wat onze eigen kosten én onze gezamenlijke kosten zijn. Dat is superhandig, want daardoor heb je een goed overzicht van je geldzaken. Bij mij brengt dat heel veel rust. Ik weet waar ik aan toe ben. Kijk daarnaast ook naar kortingsacties en koop soms wat in bulk. Dat scheelt vaak best veel.”

