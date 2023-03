Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Eva Jinek moet grap uitleggen aan Sigrid Kaag, die er serieus op ingaat

Eva Jinek heeft gisteravond in haar eigen talkshow een grapje aan D66-leider Sigrid Kaag moeten uitleggen. Die ging serieus in op de grap van de presentatrice en zei daarna dat er te lacherig aan tafel werd gedaan. „Jullie vinden het allemaal maar leuk, maar even serieus.” Eva Jinek reageerde verbeten: „Ik wil zeker niet grappig doen.”

Jinek maakte haar grapje nadat Sigrid Kaag maar niet in wilde gaan op vragen over een mogelijke kabinetsval. Ze wilde ‘niet vooruitlopen op de zaken’ en de verkiezingsuitslag voor de Provinciale Staten afwachten. „Eerst 15 maart. Ik weet niet hoe de verkiezingsuitslag loopt. Niet voor ons, niet voor het CDA, niet voor VVD, BBB…”, zei ze. „Nou, van het CDA weten we het wel, hoor”, grapte Eva Jinek, doelend op de lage peilingen voor die partij.

‘Dat was een grapje, een grapje!’

„Nou, ik weet ook niet hoeveel zetels zij halen”, reageerde Kaag serieus. „Dat was een grapje, een grapje!”, zei Jinek lacherig. Maar Kaag kon er niet om lachen en vond dat er wel wat serieuzer gedaan kon worden aan tafel.

Een minuutje later kwam Eva Jinek erop terug. „De kiezer is cynisch geworden en afgekeerd van de politiek. 41 procent van de mensen gaat een proteststem uitbrengen, dat is een treurige constatering. Ik denk dat hoe helderder politici communiceren, des te groter de betrokkenheid zal zijn bij de politiek. Daarom stel ik de vragen. Zeker niet omdat ik grappig wil doen. Iets anders”, reageerde de presentatrice verbeten.

„Ja, maar ik ben ook duidelijk over D66″, verdedigde Kaag zich nog. Zij heeft de afgelopen tijd wel vaker mot met presentatoren. Zo was ze enkele weken geleden nog niet gediend van een zeer directe vraag van Jeroen Pauw.

Eva Jinek wijst Sigrid Kaag op mogelijke val van kabinet

Enkele momenten voor het grapje van Eva Jinek had de D66-leider in de talkshow verteld dat haar partij vast blijft houden aan 2030. In dat jaar moeten de stikstofdoelen worden gehaald. Tafelgasten constateerden dat haar partij daar op dit moment alleen in staat in de coalitie. En dus dreigt er – zeker als de verkiezingen tegenvallen voor de coalitiepartijen – een mogelijke val van het kabinet.

„Als kiezer kun je dan twee dingen denken. Als het kabinet uit elkaar valt, oh God, zijn er weer verkiezingen. Dan worden alle problemen die dit land heeft verder opgeschoven. Dat is een heel somber beeld. En als het kabinet niet valt, maar al deze uitspraken allemaal voor de bühne zijn, wordt de kiezer nog cynischer. Die krijgt dan nog meer het idee dat die in de maling wordt genomen”, zei Jinek.

Kaag ging daar niet in mee. Ze stelde dat wat haar betreft het kabinet aanblijft. „We hebben de inzet nog steeds om te leveren, maar wat ik heb gezegd is voor mij logisch. We hebben wat beloofd aan de kiezer”, doelend op de stikstofdoelen.

Eva Jinek tegen Sigrid Kaag: ‘Of ben ik nou gek?’

Voor Eva Jinek was de kous daarmee niet af. „Maar u herhaalt weer, ik durf eerlijk te zijn naar mijn kiezer. Ik heb een belofte gedaan en daar hou ik me aan. Ik ga niet buigen. Dan concludeer je toch: als de rest van de coalitie daar wel op buigt, dan stop je er toch mee?”, doelt ze op het jaartal 2030. „Of ben ik nou gek? Is dat raar?”, vraagt ze aan de tafel. Die stemt in met de vragen van Eva Jinek.

„Ik heb gezegd dat dit voor ons prioriteit is”, zegt Kaag. Ze wil verder niet vertellen of de stikstofaanpak een breekpunt wordt in het kabinet. „Ik wil niet vooruitlopen op de zaken, eerst 15 maart.” Toen gaf Eva Jinek het maar op.

