Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Goedele Liekens legt uit waarom vrouwen ‘zeuren’ in relatie (en hoe dat anders kan)

Sommige mannen zeggen het nu eenmaal: ‘Mijn vrouw zit de hele dag te zeuren’. Volgens seksuoloog Goedele Liekens moeten vrouwen daar geen gewoonte van maken – dat zaniken. Maar ze weet ook waar het vandaan komt en hoe vrouwen het béter kunnen aanpakken.

Seksuoloog Goedele Liekens gaf in Nederland relatietherapie, daarom weet ze als geen ander hoe relatieperikelen ontstaan. In haar column voor het Belgische HLN belicht ze de ‘zeurende echtgenote’ en benadrukt ze hoe dat in een relatie ook anders kan.

Goedele Liekens deelt ervaringen uit relatietherapie

De seksuoloog legt uit dat het, statistisch gezien, meestal de vrouwen zijn die een echtscheiding aanvragen. In zowel België als Nederland is dat zo’n 70 à 75 procent. En dat terwijl het toch vaak de mannen zijn die klagen over hun zeurende vrouw thuis.

Liekens deelt haar ervaringen uit haar praktijk. Wat haar opviel? Vrouwen hadden maandenlang hun partner gevraagd om mee naar therapie te komen. Man in kwestie vond dan de partner veelal een zeur, totdat zij aangaf dat het écht niet meer ging en een relatiebreuk dreigde. Scheiden? Dat willen veel mannen niet en dan belanden koppels toch bij Liekens op de bank.

Oplossingen voor ‘zeurende vrouw’

De seksuoloog benadrukt dat vrouwen maanden, soms jaren, zeuren als ze iets van hun partner willen. Iets wat vrouwen volgens Liekens zelf ook vreselijk vinden. „Ze proberen een gesprek aan te gaan. Ze voelen zich alleen. Ik denk natuurlijk: pak uw koffers en vertrek!”, schrijft Liekens. Maar vrouwen geven klaarblijkelijk niet zomaar op, ook vanwege de kinderen.

Maar de seksuoloog vat de koe bij de horens: „Stop met zeuren”, concludeert ze. Zij heeft een beter idee voor een aanpak: „Zeuren heeft meestal te maken met een verstoorde balans van geven en nemen. Goed nieuws: die balans kan je zelf herstellen. Wil je niet alsmaar geven? Doe het dan niet.” Waarna ze benadrukt dat je niet passief-agressief de boel uit handen hoeft te laten vallen. „Gewoon rustig: ‘Sorry, schat, ik heb de pakjes niet opgehaald bij de post, want ik vind dat de balans een beetje scheefzit.”

‘Stop me zeuren’

En ze geeft nog een handvat. „Kies helder een standpunt: dit is wat ik graag zou hebben. Je meldt dat aan je partner, rustig en duidelijk. Wat je anders wil. Wat je nodig hebt.” Krijg je geen gehoor? Dan moet je volgens Liekens zelf conclusies trekken. „En ja, soms betekent dat je koffers pakken, voor jezelf moeten zorgen, en de kinderen. Dat is beter dan een leven van zeuren en zagen, want daar wordt nu eens níémand gelukkig van.”