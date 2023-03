Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Slachtoffers seksuele uitbuiting steeds jonger door ‘moderne loverboys’ op social media

Jongeren die slachtoffer worden van seksuele uitbuiting, worden steeds jonger. Dat herkennen hulpverleners en politie. Inmiddels worden ook kinderen onder de 15 jaar in de val gelokt door uitbuiters of pooiers. Social media blijkt de oorzaak, waardoor het contact leggen voor mensen met slechte intenties gemakkelijk is.

Onder meer Fier, het landelijke behandel- en expertisecentrum bij geweld in afhankelijkheidsrelaties en de Politie, signaleren deze ontwikkeling. RTL Nieuws sprak met hen over de steeds jonger wordende slachtoffers.

Slachtoffers van seksuele uitbuiting worden jonger

„Elke week is er in onze chat wel een slachtoffer van onder de 15 jaar. Dat is nu structureel. In het verleden was dat een uitzondering”, zegt Johannes Dijkstra van Fier. En ook de Nationale Politie beaamt dat. „We zien nu slachtoffers van 13 en 14 jaar, terwijl de leeftijd eerder rond de 16 of 17 lag. Soms zijn er zelfs uitschieters van 9 jaar. Dat zijn nog uitzonderingen, maar we zien dat wel”, zegt Mireille Beentjes van de politie.

Iva Bicanic van Centrum Seksueel Geweld vertelt dat dit soort situaties kunnen beginnen met een ‘onschuldig’ WhatsApp- of social media-gesprek. „Kinderen vertrouwen de wereld. Als ik aardig doe, dan doet iemand aardig terug. Ze zien geen kwaad. Daar maken sommige mensen misbruik van.” Inmiddels kost het daders meestal slechts twee dagen om slachtoffers over te halen tot dingen die zij niet willen doen. Hoe? Een bedreiging of beloning lijkt de truc. „We zien dat kinderen tegenwoordig veel sneller afspreken met iemand die ze online hebben leren kennen”, aldus Bicanic.

Moderne loverboys op social media

De moderne loverboys, noemt Beentjes het. „Er wordt razendsnel contact gelegd via internet. Die pooiers zijn op zoek naar kwetsbaarheden. Hoe jonger en naïever, hoe minder weerbaar.” Uiteindelijk leidt het contact naar de vraag om foto’s, video’s of het dwingen van seksuele handelingen voor een camera. Maar het gaat soms nog verder dan dat. „Het kan leiden tot fysieke seks met klanten.” Dijkstra herkent dat. „We zien dat kinderen gedwongen worden om seks te hebben voor de webcam en filmpjes moeten maken op verzoek van klanten. Maar we zien ook dat de uitbuiting volledig offline plaatsvindt.”

Een gevaarlijke ontwikkeling. Dijkstra benadrukt dan ook dat ouders alert moeten zijn en in gesprek moeten blijven met hun kind. „Vraag je kinderen wat ze online doen. Met wie ben je in gesprek, weet je wie dat is? Als ouder moet je niet bang zijn, maar scherp.”

Slachtoffers benaderen

Dijkstra benadrukt dat het grootste aantal slachtoffers niet in beeld is. Daarom nemen hulpinstanties inmiddels zelf initiatief en benaderen zij mogelijke slachtoffers. „We kunnen niet meer afwachten tot ze ons om hulp vragen.”