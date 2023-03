Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het regende kritiek van televisiegezichten op ‘flutrapport’ The Voice: ‘Niet onafhankelijk’

Het langverwachte rapport over The Voice kwam gisteren naar buiten. Tegelijkertijd volgde daar een golf van reacties op dit onderzoek, geïnitieerd vanuit ITV en gedaan door advocatenkantoor Van Doorne. En het regent kritiek op dit onafhankelijke onderzoek, waarvan velen zich afvragen of het wel echt onafhankelijk was.

Het ITV-onderzoek over The Voice lag gisteren dan eindelijk klaar. Het kostte het advocatenkantoor 14 maanden om alle wanpraktijken rondom de talentenjacht te onderzoeken. De conclusie in een notendop? Er vond ongepast gedrag plaats, maar dit was niet bekend bij de directieafdelingen en wie nu precies wel of niet verantwoordelijk was, wordt niet echt duidelijk.

Kritiek op ITV-onderzoek naar The Voice

En op die bevindingen klinkt de nodige kritiek. Die kritiek in een notendop? Juridische en wollige taal, weinig nieuwe informatie en verantwoordelijkheden worden afgeschoven.

In menig televisieprogramma kwam het rapport gisteren aan de orde. Zo sprak misdaadjournalist John van den Heuvel bij RTL Boulevard uit dat het onderzoek een „totale aanfluiting” is. Waarom? Volgens hem draaien de onderzoekers om de „hete brei heen” en kan je als lezer weinig met de samenvatting van 17 pagina’s. Hij benadrukt dat dit rapport niet bedoeld is voor genoegdoening voor de slachtoffers. Maar „om te kijken waar de schuld ligt voor de miljoenenschade die is ontstaan door het van de buis halen van The Voice. Dat wordt straks als bewijsstuk gebruikt in die hele procedure.”

John van den Heuvel, Angela de Jong en Tina Nijkamp

Mediadeskundige Tina Nijkamp kreeg dezelfde indruk en vertelde daarover bij Op1. Volgens haar is dit rapport vooral bedoeld voor de geldkwestie. Miljoenen die ITV, John de Mol en RTL mislopen. „Het ging heel erg om geld en niet om de slachtoffers.”

AD-columnist Angela de Jonge sloot zich bij Beau aan bij de woorden van Van den Heuvel. „Het is een kille zakelijke analyse en wat is de schade voor ITV? Dat valt gelukkig mee.” Ook over het excuus van ITV sprak zij haar twijfels uit.

Johan Derksen noemt het ‘flutrapport’

Ook bij Vandaag Inside kwam het onderzoek ter sprake en Johan Derksen maakte eveneens gehakt van het „flutrapport.” Volgens hem wordt er weinig duidelijk uit het rapport. „Het is wel gesignaleerd, maar het is bij het middenkader blijven hangen. Het is nooit bij de hogere mensen in de organisatie gekomen, laat staan bij de directie en er is nooit iets schriftelijk vastgelegd. Dus als je gaat zoeken, dan bestaat het niet.” En volgens René van der Gijp moet zo’n rapport „rugnummers” bevatten. „Wie heeft wat gedaan?” De VI-heren concluderen dat het onderzoek rechtstreeks de prullenbak in kan.

Onafhankelijk?

Ook de onafhankelijkheid van het onderzoek werd door diverse advocaten al in twijfel getrokken. Onderzoeksplatform Follow the Money kaartte dit eerder al aan. ITV betaalde namelijk het onderzoek en dus het advocatenkantoor en volgens het onderzoeksplatform kwam er behoorlijke belangenverstrengeling bij kijken.

Advocaat Sébas Diekstra, die slachtoffers van The Voice bijstaat, liet gisteren weten dat de slachtoffers willen dat de ITV-directie opstapt. Bij Beau vertelde hij dat door dit rapport de mensen die verantwoordelijk zijn in deze kwestie, door het onderzoek een „way out” hebben gekregen. „Want alles is opeens wazig.” Hij is ervan overtuigd dat de organisatie al langere tijd van het grensoverschrijdende gedrag afwist. Volgens ging het programma al die tijd en trokken de programmamakers pas na de BOOS-uitzending van Tim Hofman de stekker eruit.



