Naast Renze, Jinek, Humberto, Beau nog een RTL-talkshow?

Beau van Erven Dorens, Renze Klamer, Eva Jinek en Humberto Tan mogen zichzelf RTL-talkshow-gezicht noemen, maar blijkbaar komt daar nog een gezicht bij. Bedoeld voor de zomerperiode, als de andere presentatoren met vakantie zijn.

Het gaat om een humoristische dagelijkse actualiteitenshow. Productiebedrijf Wise Monkeys deed namelijk een oproep voor (eind)redacteuren, producers en stagiaires voor een nieuw programma. En RTL bevestigt vandaag dat het klopt dat er een nieuw RTL-actualiteitenprogramma komt.

RTL wil nieuwe talkshow voor zomer

Volgens RTL is het nieuwe programma bedoeld voor de zomer, in de weken dat er geen ‘late night’-show op televisie is. Het gaat om een live programma. Wise Monkeys is een productiebedrijf waar presentator Martijn Krabbé medeoprichter van is. Maar Krabbé wordt zelf niet het gezicht van het nieuwe programma. De Telegraaf schrijft namelijk dat Krabbé achter de schermen betrokken is en het programma nog in een „pril stadium” zit.

RTL ambieerde in eerste instantie om zeven dagen in de week een late talkshow op de buis te hebben. Dat plan is alleen niet gelukt, want vorige maand werd bekend dat de zaterdagavondshow van Klamer en Tan verdwijnt. De zondagavondshow blijft wel.

Nieuw gezicht voor humoristisch actualiteitenprogramma

Gisteravond werd bij Vandaag Inside aan tafel ook de RTL-talkshowkwestie besproken. De VI-heren vonden het bewonderingswaardig dat Klamer, Van Erven Dorens, Jinek en Tan allemaal tegelijk vrij zijn in de zomer. Aan tafel vonden de VI-gezichten het toch wel heel gek dat van de vier presentatoren, niemand in de zomer wilde presenteren. Johan Derksen noemde het „wanbeleid” en René van der Gijp kon er hard om lachen. Overigens werd er aan de VI-tafel ook hard gelachen om het debuut van verslaggever Mark Kampers.

Overigens worden de late talkshows van RTL4 geproduceerd door PilotStudio. Vorig jaar besloot het productiebedrijf om de talkshow ook in de maand augustus stil te leggen. Niet omdat de presentatoren vakantie wilden, maar vooral het personeel achter de schermen behoefte had aan vakantie.

Wie uiteindelijk de dagelijkse humorshow in de zomerperiode wél gaat presenteren is nog niet duidelijk.