Koop je plakjes kaas in de supermarkt? Over de vorm en smaak valt iets te zeggen

De plakjes kaas die je koopt in de supermarkt, die zijn minder kaasachtig dan je wellicht dacht. Want over de vorm én smaak valt namelijk nog wel iets te zeggen. De Keuringsdienst van Waarde ontdekte dat die supermarktplakken in wel erg strakke vormen gesneden zijn en dat dat niet gunstig is voor de smaak.

Je koopt ze vast weleens, de plakjes kaas voorverpakt uit de supermarkt. Allemaal even groot en even dik en daar had KRO-NCRV-De Keuringsdienst van Waarde toch wat vragen over.

Keuringsdienst van Waarde onderzoekt plakjes kaas van de supermarkt

Want hoe kan dat? Hoe kun je exact dezelfde formaten plakjes uit een ronde kaas snijden? Het antwoord blijkt iets wat de consument waarschijnlijk niet weet. Supermarktkaas wordt uit een vierkant blok met een machine gesneden, zodat ze exact hetzelfde formaat hebben. En de bolling aan de bovenkant wordt ook gefabriceerd, zodat het lijkt alsof de plak afkomstig is uit een ronde kaas. „Optisch bedrog” om de klant het „idee te geven dat die toch van een ronde kaas eet.”

Maar is dat erg? Wij Nederlanders en kaasmakers zijn ervan overtuigd dat een kaas namelijk rond moet zijn. Kaasmaker Tera Kuiper legt uit dat de kaas van oudsher rond is. Bedoeld zodat het zout in de kaas goed verdeeld wordt. Volgens de kaaskenners is een geschaafde plak van een ronde kaas een stuk lekkerder dan een kaasplak van de vierkante supermarktkaas. De beste kaas, blijkt ronde kaas te zijn. „Als je van kaas houdt, moet je acuut stoppen met plakjes. Omdat het gewoon niet smaakt. Een kaasliefhebber moet zelf met een schaaf kaas schaven”, aldus één van de kaaskenners.

Vorm, smaak, kleur en gaatjes

Overigens kan het ook zo zijn dat je ‘folie-kaas’ eet zonder dat je het door hebt. Kaas die wordt verpakt in folie en verder geen rijping heeft. Een goedkoop maakproces, wat geld oplevert. Maar als supermarktklant weet je eigenlijk niet wanneer je nu wel of niet een folie-kaas eet. Dat wordt namelijk niet op de verpakking vermeld. Wil je de vierkante of folie-kazen van de natuur gerijpte kazen onderscheiden? De kleur, vorm, smaak en gaatjes zeggen al een hele hoop. Een te lichte kleur, perfect gesneden vorm, geen gaatjes en weinig of zoutige smaak, belooft niet veel goeds. Nu we het toch over zout hebben. Ken je deze vijf signalen van je lichaam dat je te veel zout eet?



Nou, we hebben er weer een weetje bij: kaas uit de supermarkt komt uit rechte kazen… niet uit ronde… Ik weet niet of ik nog wel slaap vannacht..😅#kaas #keuringsdienstvanwaarde pic.twitter.com/qxBcwWhlPo — ⭕️ns mam (@OnsMam) March 28, 2023



Fascinerend, de voorgesneden plakken kaas komt niet van een ronde kaas maar een rechthoekige kaas want uit een ronde kaas krijg je nooit allemaal gelijke plakken voorgesneden kaas😱 #kvw #keuringsdienstvanwaarde — armando (@armandodejonge) March 28, 2023



Eigenlijk schaam ik me dat ik uit gemakzucht gesneden (vierkante) kaas in de supermarkt koop terwijl ik weet hoeveel lekkerder het bij de echte kaaswinkel smaakt 😊 #kvw — jasperina de vries (@DeJasperina) March 28, 2023



Plakjes kaas uit de supermarkt zijn allemaal even groot. Hoe haal je allemaal gelijke plakjes uit een ronde kaas? Dat is een mathematische onmogelijkheid. Er blijkt daarvoor een vierkante kaas te zijn – met rondingen, zodat het eruit ziet alsof het van een ronde kaas komt. #kvw pic.twitter.com/cuPkFfC5G7 — [email protected] (@roosvonk) March 28, 2023

Je kijkt de Keuringsdienst van Waarde terug via NPO.