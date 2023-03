Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Schaterlachende VI-tafel om debuut verslaggever Mark Kampers: ‘Lekker kort’

Vandaag Inside was gisteravond weer in oude vertrouwde setting en dat was wederom aan de kijkcijfers te merken. Nadat Wilfred Genee eerder ontbrak, was het VI-trio gisteravond weer helemaal in hun nopjes. En dat was onder meer te merken toen de nieuwe verslaggever, Mark Kampers, zijn debuut maakte in het programma.

Maandag ontbrak Genee aan de kop van de Vandaag Inside-tafel. Zijn zoontje bleek een ongeluk te hebben gehad op het voetbalveld en daarom nam HLF8-presentator Sam Hagens zijn presentatie-stoel over. Overigens waren er veel VI-kijkers die Genee en de chemie met Johan Derksen en René van der Gijp misten.

Wilfred Genee weer terug in Vandaag Inside

Maar Genee zat er gisteravond weer. VI-gast Merel Ek benadrukte overigens nog even dat de prestatie van Sam Hagens heel knap was. Hagens bleek pas om 20.30 uur gebeld te zijn dat hij moest invallen en kwam tien minuten van tevoren binnenlopen.

Maar het is in de uitzending van gisteravond weer tijd voor een beetje VI-humor. Mark Kampers maakt namelijk zijn debuut en doet live verslag vanuit Den Haag. Wilfred Genee vraagt Kampers: „Gebeurt er nog wat in Den Haag?”, waarna Kampers ietwat droog antwoordt: „Er gebeurt helemaal niks.” En die opmerking blijkt voer voor de VI-mannen. Er klinkt hard gelach in de studio en Van der Gijp roept: „Dankjewel Mark”, waarna opnieuw hard gelach en applaus klinkt.

Hard gelach VI-tafel om debuut Mark Kampers

VI-gasten Valentijn Driessen en Merel Ek schieten eveneens uitbundig in de lach. „Vlekkeloos debuut dit”, zegt Genee. Waarna Derksen inhaakt: „En ook de eerste keer meteen tekst hè.” Volgens Genee „to the point” en Van der Gijp is blij dat het „lekker kort is.” Daar kunnen volgens Genee verslaggevers van de NOS met een „lulverhaal” nog iets van leren.

„Ik zou haast zeggen, laten we nog een keer teruggaan”, aldus Derksen als het harde gelach een beetje afgezakt is. Waarna Genee terugschakelt: „Mark gebeurt er echt niks?” Kampers verschijnt glimlachend voor de camera: „Nee er gebeurt echt helemaal niks.” Waarna weer hard gelach en applaus volgt. „Beter kun je het niet verwoorden”, concludeert Van der Gijp. Derksen haalt nog even uit: „Kun je het je voorstellen? Het hele land staat op z’n kop en een of andere boerenlul uit Noord-Holland roept: ‘Er gebeurt niks’.”

In ieder geval is het eerste VI-optreden van Kamper eentje die waarschijnlijk niet snel vergeten wordt.

