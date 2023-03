Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bobbi Eden en Goedele Liekens over schaduwzijde van Pornhub: ‘Het seksualiseert kinderen’

Netflix komt vandaag met een nieuwe documentaire over de schaduwzijde van Pornhub: Money shot: The Pornhub Story. De populaire site blijkt een aanjager van uitbuiting en mensenhandel te zijn. Gisteravond zaten onder andere oud-porno actrice Bobbi Eden en seksuoloog Goedele Liekens aan tafel bij HLF8. „Ik vind niet dat wij hierdoor ons schuldig hoeven te voelen bij het kijken van porno”, aldus Eden.

Pornhub heeft dagelijks 120 miljoen kijkers van over de hele wereld. Eerder kon iedereen een video anoniem uploaden. „Daardoor waren er ook video’s van verkrachtingen en seks met minderjarigen op de site te zien”, verteld Eden. „Maar dat is nu veranderd. Je account moet nu geverifieerd zijn. Je moet kunnen aantonen dat jij de eigenaar bent van de content.” Eden vertelt dat het haar ook eerder overkomen is. „Mijn content werd van mijn eigen site gehaald en vervolgens op Pornhub geplaatst. Ik kreeg hierdoor veel minder bezoekers op mijn site, omdat je het ergens anders gratis kon kijken.”

Bobbi Eden en Goedele Liekens bij HLF8

De Netflix documentaire Money shot brengt ook het onderwerp mensenhandel ter sprake. „Er kwamen filmpjes van 15-jarige meisjes online die al een tijdje vermist waren. Zo kwamen ouders er ineens achter via anderen dat hun eigen dochter op een pornosite te zien was.”

Ook aan tafel bij HLF8 zit Maik de Boer. Hij zegt dat hij zich soms zorgen maakt over de dwang achter porno. „Soms zie je kinderen voorbijkomen en dan denk ik ‘jullie zijn niet achttien’.” Al snel onderbreekt Eden hem. „Het hoeft niet altijd zo te zijn. Er zijn genoeg vrouwen die meerderjarig zijn, maar bijvoorbeeld zestien jaar lijken.” Volgens Goedele Liekens worden op deze manier jonge meisjes wel geseksualiseerd, omdat de vrouwen zich gedragen als kinderen.

Docu over porno-industrie

„De contentmakers die zich wel aan de regels houden, worden nu de dupe van de slechteriken. Pornhub moet de verantwoordelijkheid nemen”, zegt Eden. Het kijken van porno heeft ook veel positieve kanten. Het kan namelijk de orgasmekloof tussen de man en vrouw verkleinen. „Ik geef soms het advies aan koppels die bij mij langskomen om samen porno te kijken. Het kan als koppel veel voordelen geven”, zegt Liekens. De gasten aan tafel streven naar een betere seksvoorlichting op school en thuis. „Porno is voor iedereen toegankelijk. Het is niet meer zoals vroeger waar je een bandje moest kopen in de winkel. De basis ligt bij een betere voorlichting”, sluit Eden af.

Kijk hier de hele aflevering van gisteravond van HLF8.