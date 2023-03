Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bewoners Amsterdam-Zuid lachen Femke Halsema uit om sekspaleis: ‘Ze is naïef’

Burgermeester Femke Halsema kreeg gisteravond het vuur aan de schenen gelegd tijdens een bewonersbijeenkomst. De bijeenkomst ging over de plannen van het bouwen van een groot erotisch centrum in Amsterdam-Zuid. De bewoners noemen haar naïef en ze lachen haar uit. „Het hoort bij het vak. Maar één ding is zeker, ik ben niet naïef”, zegt Halsema tegen De Telegraaf.

De inwoners van Amsterdam-Zuid zijn erg onrustig door de plannen die Halsema met de gemeenteraad heeft liggen. „Het onderzoek is niet goed gedaan. We willen helemaal geen sekspaleis hier”, roept iemand in de zaal. „Er wordt geld gegeven aan een waardeloos bureau. Het plan moet terug naar de tekentafel.” Het is duidelijk dat de inwoners vechten tegen het erotisch centrum.

Halsema denkt dat ze met het centreren van de prostitutie de overlast kunnen verspreiden over de stad. „Het redlight-district is té populair geworden onder sommige toeristen. Te veel mensen misdragen zich en veroorzaken overlast”, zegt Halsema. „Het centrum zal gesloten zijn en er wordt bij binnenkomst goed gecontroleerd. De sekswerkers zullen ook niet te zien zijn van buiten en er zal geen overlast op straat plaatsvinden.” Maar inwoners van Amsterdam-Zuid willen dit soort praktijken niet in hun „nette stad.” „We hebben met veel moeite de hondenpoep teruggedrongen en nu vechten we hier tegen”, zegt een bewoner.

Tegenstander van sekspaleis: ‘Halsema is gek’

Een moeder in de zaal kaart een belangrijke vraag aan Halsema aan. „Moet mijn dochter dadelijk opgroeien naast het grootste seksbordeel van Europa? Hoe moet ik dat gaan doen?” Halsema leeft mee met de moeder en wil daar respectvol mee om gaan. „Ik begrijp u goed. Ik ben zelf ook een moeder. Maar in de grote stad zijn er ook geen kinderen in gevaar.”

„Het verbaast me niks van deze gemeenteraad en burgemeester Halsema. Ze zijn gek”, zegt een tegenstander. Richard van den Crommert, verslaggever van De Telegraaf, vertelt dat er veel onrust is in de zaal. Inwoners vertellen hem dat Amsterdam-Zuid een woonwijk is en dat daar geen plek is voor een groot erotisch centrum. „Het zal voor hen de hele boel verpesten.”

Halsema kijkt terug op de bijeenkomst die ze zojuist heeft afgesloten. „Het was geen herstel van werkzaamheden, maar meer een publiekelijk debat. Ik vond het leuk, maar door de zichtbare woede van de inwoners was het af en toe wel lastig”, sluit Halsema af.