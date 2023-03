Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Peter Pannekoek over zijn rijbewijs bij Van Duin op de achterbank: ‘Met de trein naar een show ging niet meer’

Er werd wederom genoten van Bij Van Duin op de Achterbank waarin komiek André van Duin een ritje maakt met een collega-cabaretier. Gisteren zat Peter Pannekoek in de klassieke Rolls-Royce. Het werd een vrolijke rit, waar meer dan 1,1 miljoen mensen naar keken.

„Ondanks zijn nog jonge leeftijd, behoort Peter Pannekoek tot de top van de Nederlandse cabaret”, zo trapt Van Duin de introductie over zijn medepassagier van de avond af. Pannekoek komt met de fiets naar de locatie waar hij door Van Duin wordt opgepikt. „Ik hoop dat ‘ie zijn licht aan heeft. Hij lijkt me zo’n type die zonder licht fietst.”

Pannekoek over zijn rijbewijs

De rit zal het duo naar het DeLaMar theater in Amsterdam brengen. Pannekoek grapt: „Wat een mooie bak. Is dit de boodschappenauto van Jan Slagter?” Pannekoek zegt altijd zelf van en naar zijn shows te rijden. „Collega’s verklaren me voor gek.” Ook Van Duin vind het interessant: „Je wil na een intensieve show toch even de ogen sluiten?”

Het ding is, legt Pannekoek uit, dat hij pas sinds drie jaar zijn rijbewijs heeft. „Hiervoor ging ik altijd met de trein naar mijn shows. Dat vond ik wel lekker, dan kon ik in de trein nog een beetje werken.” Maar toch bleek het niet dé optie te zijn voor Pannekoek. „Wat ik op een gegeven moment mega gênant vond, zeker als je in het oosten, noorden of zuiden van het land staat, is dat de laatste trein terug vanuit daar redelijk vroeg vertrekt. Als ik een grote voorstelling gaf, dan zag het publiek, terwijl ze naar het station liepen, mij voorbij sprinten met een rugzakje om om de laatste trein te pakken.”

Volgens Pannekoek deed dat afbreuk aan wat zijn publiek net had gezien. „Ik dacht: nu moet ik echt mijn rijbewijs halen. Nu kan ik tijdens de rit naar huis de voorstelling door mijn hoofd halen. Daar word ik heel erg zen van.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

"Sorry, ik ga het niet doen André" Kijk de aflevering met @PannekoekPeter of meer Bij van Duin op de Achterbank op NPO Start.https://t.co/qCqkEKuffC pic.twitter.com/cVT1sjglYg — Omroep MAX (@OmroepMAX) March 10, 2023

Bij Van Duin op de Achterbank

Van Duin heeft een fragment van Pannekoek uitgekozen. Het gaat over de besnijdenis van Pannekoek uit de show ‘Later was alles beter’. „Dit is echt gebeurd. Het is totaal autobiografisch”, zegt hij erover. „Ik ben pas op hele late leeftijd besneden, maar niet vanwege geloof. Tijdens de seks is er iets misgegaan en toen moest ik me laten besnijden. Het was afschuwelijk.” Pannekoek vertelt dat hij gelijk voelde dat er een komediestuk inzat, ondanks de pijn. „Er zit onmiddellijk een soort troost in dat verdriet.” Dat heeft Pannekoek wel vaker: „Bijvoorbeeld toen een vriendin me dumpte. Ik ben verdrietig, maar het is wel comedy.”

En zo leert Van Duin zijn collega’s goed kennen. Wat Van Duin ook niet achter Pannekoek gezocht had, is dat hij fan is van moderne dans. Pannekoek vertelt dat hij het liefst wekelijks naar het theater gaat. „Ik kijk veel naar toneel en dans.” Van Duin is verbaast: „Echt waar? Wat voor dans? Klassiek?” Het is moderne dans waar Pannekoek erg van houdt. „Ik vind het heel mooi hoe ze van het licht gebruik maken. Dansers denken altijd heel goed na over licht.” De komiek houdt veel van theater, kan van de kleinste dingen rondom een voorstelling genieten. Dingen als een lamp die op een bepaalde plek hangt, maar ook de controle die de dansers over hun lichaam kunnen houden. „En bij moderne dans kun je een beetje wegdromen.”

„Het theater is zwarte doos. Je mobiel staat uit, niemand stoort je. Hoeveel momenten heb je tegenwoordig in het leven nog dat je écht diep je eigen gedachten in kan gaan?” Pannekoek blijkt een vat van tegenstrijdigheden te zijn. Hij luistert thuis niet naar klassieke muziek – zoals Van Duin had verwacht na dit gespreksonderwerp – maar naar hiphop.

Ponykamp Pannekoek

Van Duin heeft nog een fragment meegenomen. Van het populaire Nederlandse Klikbeet, wat vooral op YouTube veel bekeken wordt. „Ik vind dat echt een super goed sketchprogramma”, aldus Pannekoek. „Zo grappig, zo origineel. Er zit veel liefde in.” Het fragment is een parodie op het programma Kamp van Koningsbrugge, maar in de stijl van Klikbeet heet het Ponykamp Pannekoek waar Peter Pannekoek zelf ook in speelt. „Heerlijk”, oordeelt Van Duin.

Zoals elke aflevering heeft Bij Van Duin op de Achterbank een kleine verrassing in de vorm van een chauffeur met een bekend gezicht. Deze week is het journalist, televisierecensent en columnist Angela de Jong. „Een heel fijne avond.”

Bij Van Duin op de Achterbank terugkijken kan via NPO Start.