Jochem Myjer bij Van Duin op de achterbank: ‘Oh oh, nu word ik gecanceld’

Ook deze aflevering van Bij Van Duin op de Achterbank kon op veel enthousiaste kijkers rekenen. Deze keer reed cabaretier Jochem Myjer mee met André van Duin in de klassieke Rolls-Royce. De eindbestemming voor de bioloog die komiek werd is de Leidse Schouwburg.

„Waar zat je nou?” Vraagt Van Duin zich af. „Ik zat tussen de benen van eh… Het was een soort wedergeboorte”, aldus Myjer. Dat slaat op het gebouw waar hij wordt opgepikt, wat er als een mega-mens uitziet: het CORPUS museum. „Daar leer je alles over het menselijk lichaam, biologie, natuur…”

Jochem Myjer bij Van Duin op de achterbank

Myjer heeft biologie gestudeerd. „Waar is het misgegaan?” grapt Van Duin. Samen rijden ze geheel in stijl naar de Leidse Schouwburg. „Ik ben een echte Leienaar”, aldus Myjer. „Het is een van de oudste, maar ook de mooiste schouwburgen.” Ondertussen probeert Myjer het Leidse accent te leren aan Van Duin: „In plaats van ‘roofoverval’, zeggen wij ‘wroofoverwval’.”

Op school kreeg Myjer altijd de slechtste rollen als hij meedeed aan een voorstelling, vertelt hij. „Ze vonden mij te grappig voor een serieus toneelstuk. Stiekem imiteerde ik dan leraren als ik opkwam, en dan moesten alle klasgenoten lachen. De regisseur begreep er niks van.”

Groot voorbeeld

Weet Myjer zeker dat hij niet van school is gestuurd, vraagt Van Duin zich af na het zien van een fragment van een show van Myjer. „En dan zit jij naar mij te kijken”, reageert Myjer zenuwachtig. „Nou, ik heb bijna al je shows gezien”, aldus Van Duin. Toch neemt Myjer dit moment om uit te spreken hoeveel waardering hij heeft voor Van Duin. „Ik kan er wel weer overheen lullen, maar je bent een groot voorbeeld van me. De eerste kennismaking met humor, dat was jij.” Om die reden laat Myjer een stukje van Animal Crackers zien, waar zijn liefde voor natuur samenkomt met humor.

Later, in zijn puberjaren, werd Myjer fan van komieken als Hans Teeuwen en Theo Maassen. „Ik vind het nog steeds heel leuk. Het is heel grof, en ik ben dat niet. Juist omdat ik het zelf niet doe en niet durf vind ik het heel grappig.” Daar herkent Van Duin zich in. „Dat heb ik ook.”



Het maakt niet uit wat de omstandigheden zijn, @jochemmyjer weet altijd iedereen aan het lachen te krijgen. 😆 📺 Bij Van Duin op de Achterbank, vrijdag 17 februari om 21.20 uur op NPO 1.#OmroepMAX #bijvanduin pic.twitter.com/zcoUhiNo9Y — Omroep MAX (@OmroepMAX) February 17, 2023

‘Oh oh, nu word ik gecanceld’

Myjer laat een fragment zien van Sluipschutters. Een ziekenhuis-scène waarin iemand overlijdt, die meerdere keren opnieuw gespeeld moest worden vanwege het lachen. „Ik vind dit de mooiste vorm van humor.” Maar, vraagt Van Duin zich af, wanneer weet je dat humor te ver gaat? „Het gaat erom of het vanuit liefde gemaakt is of niet. Als je iemand puur belachelijk maakt, dan vind ik dat iets anders dan als er iets onder zit.” Van Duin heeft een fragment meegenomen waarin Myjer een Antilliaan nadoet. „Oh oh, nu word ik gecanceld.”

Het typetje dat Myjer speelt is gebaseerd op een echt persoon, legt hij uit. „Ik maak die man niet belachelijk. Hij is geboren uit liefde, en dat zie je.” Voor zijn nieuwe shows gaat Myjer niet heel erg nadenken over wat en wel niet door de beugel kan: „Intrinsiek gezien sta ik niet op het podium om mensen te kwetsen.”

Chauffeur met een bekend gezicht

De luxe Rolls-Royce beschikt natuurlijk over een chauffeur. En vorige week was dat wel een hele bekende. Toen bleek talkshow presentatrice Eva Jinek achter het stuur te zitten. En ook in deze aflevering van Bij Van Duin op de Achterbank heeft een BN’er de twee grappenmakers naar het theater gebracht. Het was Loretta Schrijver die de chauffeur bleek te zijn. En kijkers vonden het weer fantastisch.



Wat is het toch fijn om tussen al diezelfde eindeloze spellen, talentenshows en betuttelende talkshows bij André van Duin op de achterbank neer te ploffen! En dan nog die kleine bijrol van Loretta, Jochem in de hoofdrol. Mijn avond is compleet! #bijvanduinopdeachterbank #MAX — Sander van Oene (@sandervanoene) February 17, 2023



Wat 'n geweldige combi: Andre van Duin en @jochemmyjer in één auto #bijvanduinopdeachterbank Ongecompliceerd lachen! En die waardering voor elkaars werk zónder dat 't te klef wordt ofzo. Ik hou d'r van! — Cat (@LetsCatSerious) February 17, 2023



Jochen Meyer en Andre van Duin in een auto, en dan Animal Crackers…tranen van het lachen, heerlijk — Martijn van Stratum (@MartijnvStratum) February 17, 2023

Bij Van Duin op de Achterbank terugkijken kan via NPO Start.