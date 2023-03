Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bijzondere plek om te overnachten: verlaten treinstation omgetoverd tot luxueus hotel

Op de lijst van bijzondere plekken om te overnachten kan déze plek worden toegevoegd. Tegen de achtergrond van de bergtoppen van de Pyreneeën ligt het imposante Canfranc Station. Wat ooit een verlaten treinstation was, is nu een luxueus hotel.

Het gebouw kreeg de bijnaam ‘Titanic van de bergen’, maar nu heeft het monumentale treinstation van Canfranc een nieuw leven als vijfsterrenhotel gekregen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het station getuige van arrestaties, spionage en goudhandel.

Van verlaten station tot hotel

Station Canfranc werd in 1928 geopend als weelderig spoorwegknooppunt, met een opening die destijds werd bijgewoond door zowel de koning van Spanje als de president van de Franse Republiek; het hotel ligt in Spanje, maar niet ver van de Franse grens. In 1970 sloot het station zijn deuren voor het internationale treinverkeer na een ongeval. Hierdoor raakte het stationsgebouw in verval.

Het station bleef tientallen jaren inactief totdat het lang verwaarloosde gebouw getransformeerd werd tot een hotel dat geëxploiteerd wordt door de Barcelo Hotel Group. Na jaren van regeneratie verwelkomde het Canfranc Station zijn eerste gasten in januari van dit jaar. Zo kunnen spoorweg- en geschiedenisliefhebbers net als reisfanaten een nieuwe bestemming aan hun bucketlist toevoegen.

Canfranc

„We zijn erg tevreden dat het station weer levend en helder is”, vertelt de burgemeester van Canfranc, Fernando Sánchez Morales, aan CNN Travel. Zelfs als ruïne trok Canfranc bezoekers aan: fotografen kwamen naar het station, ontworpen door de Spaanse architect Fernando Ramirez de Dampierre, om een vergeten stukje Europese spoorweggeschiedenis vast te leggen.

Nu kan er geslapen worden in het imposante voormalige treinstation, die een grote rol heeft gespeeld in de Tweede Wereldoorlog. Vóór de overname van Canfranc door de nazi’s fungeerde het station als toegangspoort tot de vrijheid voor sommige Europese joden die door het nazi-regime werden vervolgd. Later werd het station de plek van vele arrestaties en werd het station gebruikt door spionnen. Het ‘nieuwe leven’ van Canfranc Station als hotel is bedoeld om de geschiedenis te bewaren, en tegelijkertijd een nieuw hoofdstuk te beginnen voor het gebouw en de regio.