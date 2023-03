Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Voetballer Quincy Promes 2 jaar hangt celstraf boven het hoofd na steekincident: ‘Spelen voor eigen rechter’

Voetballer Quincy Promes (31) hangt een celstraf van twee jaar boven hoofd. Dat eist het Openbaar Ministerie. Hij besloot drie jaar geleden zijn neef in zijn knie te steken, wat het OM als zware mishandeling ziet.

Promes koos er in de nacht van 24 op 25 juli 2020 voor om op een verjaardagsfeest in Abcoude zijn neef te steken. Een beslissing die ertoe leidde dat zijn strafzaak vandaag in de rechtbank in Amsterdam werd besproken. De profvoetballer was daar zelf niet aanwezig. Waarom niet? Contractuele verplichtingen voor de Russische club Spartak Moskou zaten hem in de weg.

OM eist twee jaar celstraf Quincy Promes na steekincident

De profvoetballer verblijft dus in Rusland en vreest dat zodra hij op Nederlandse bodem komt, hij aangehouden wordt. Het OM wil Promes namelijk ook in een andere zaak horen.

Wat Promes zijn motief was om een familielid neer te steken? Op het verjaardagsfeest vond vooraf een ruzie en een vechtpartij plaats. De desbetreffende neef zou in 2016 een ketting ter waarde van 3000 euro hebben gestolen. Eentje die van een tante van Promes was. In afgeluisterde gesprekken deed Promes uitspraken als: „De eer is hersteld.” Uiteindelijk zou Promes volgens getuigen meerdere steekbewegingen hebben gemaakt, ook toen de neef al op de grond lag. Het slachtoffer liep ernstig letsel op en kon lange tijd zijn linkerbeen niet gebruiken.

Spelen voor eigen rechter

Waarom werd Promes afgeluisterd? Dat had dan weer met een ander onderzoek te maken. Dat gaat over betrokkenheid bij drugshandel. Overigens claimt de advocaat van de profvoetballer dat dat een reden is waarom deze tapes niet als bewijsmateriaal gebruikt mogen worden. Daarnaast zijn deze gesprekken, samen met zijn broer, vader en tante volgens de advocaat opnames van een „na een nacht met veel drank”.

Maar het OM zag de daad van Promes niet als eerherstel. Nee, spelen voor eigen rechter, noemen zij het. „Hij had zijn verantwoordelijkheid moeten nemen omdat hij als profvoetballer een voorbeeldfunctie vervult”, aldus de aanklager.

Zware mishandeling

Poging tot doodslag? Zware mishandeling? Poging tot moord? Het klonk allemaal richting Promes. Uiteindelijk concludeert het OM dat het gaat om zware mishandeling. En daarvoor mag de profvoetballer wat het OM betreft zijn tijd uitzitten. Overigens eist het slachtoffer een schadevergoeding van 30.000 euro voor immateriële schade. Het OM adviseert de rechtbank niet meer dan 11.000 euro te vergoeden. De materiële schade wil de neef verhalen in een civiele procedure. Dat gaat om een bedrag van meer dan een miljoen euro, bleek op de zitting.