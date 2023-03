Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Psychiater Dirk de Wachter grijpt aan met ‘mooie woorden’ over troost bij Khalid & Sophie: ‘Hulde’

Psychiater Drik de Wachter krijgt een „speciaal welkom” van de helft van het presentatieduo van Khalid & Sophie, Sophie Hildebrand. „Mijn vriend zou ik bijna willen zeggen. Ik verheug ons op ons gesprek,” klinkt het voor De Wachter die komt vertellen over zijn ervaring met kanker en zijn boek.

Psychiater des Vaderlands, zo wordt Dirk de Wachter in zijn thuisland België ook wel genoemd. „Twee jaar geleden werd een ernstige vorm van kanker geconstateerd, en het ‘aanschouwen van de dood’ maakte dat hij ging onderzoeken wat het leven nu echt de moeite waard maakt”, aldus Sophie over De Wachter.

‘Als het niet goed is, is de tijd beperkt’

Na de vrolijkheid die mede-tafelgast Hans Kazàn bracht, „voel ik mij een beetje zwaarwichtig”, vertelt De Wachter. Ondanks de diagnose gaat het goed. „Maar de prognose blijft twijfelachtig. Het is angstvallig afwachten wat de onderzoeken brengen. En als het niet goed is, is de tijd beperkt.”

„Tot die tijd koester ik nog meer dan voorheen het leven”, aldus de psychiater. De Wachter deelt in Khalid & Sophie zijn ervaringen rondom de ziekte. „Ik lag daar na de operatie als een stuk vlees – wat natuurlijk hoort als men steriel moet werken – maar je wordt een stuk ontmenselijkt in zo’n klinische setting. Je ligt daar heel miserabel. En dan komt een verpleegkundige die u aanraakt, en zegt: hoe gaat het?”

Dirk de Wachter bij Khalid & Sophie

De Wachter vertelt dat dat moment de menselijkheid en het leven terugbrengt. „Daarover schrijven is blijkbaar heel herkenbaar. Want mijn situatie is dagelijkse kost voor heel veel mensen. Er zijn zoveel mensen met kanker of mensen die een familielid hebben met kanker. Daarover spreken geeft troost aan mensen.” Maar troost, legt De Wachter uit, zit dieper dan de gedachten. „Troost is straks thuiskomen en mijn vrouw en kinderen omhelzen. Dat is de grootste troost.”

Als psychiater heeft De Wachter zelf ook psychotische ervaringen gehad. „Achteraf gezien was dat nuttig voor mijn beroep, dat je dat stukje zelf ook een beetje heb meegemaakt.” Wat voor ervaringen dat waren, vraagt tafelgast Dolf Jansen zich af, waren hallucinaties. „Hans Kazán denkt: dat kan ik ook”, wordt er gegrapt. De Wachter deelt zijn ervaring en vertelt over een gesprek dat hij had met een collega. „Maar ik dacht, die collega is gestorven. Het was een nuchtere man, weliswaar psychiater maar toch nuchter, en dus vroeg ik hem: bent u gestorven? Hij zei: jazeker, maar dat is geen probleem.”

Waardering voor mooie woorden

Veel kijkers van Khalid & Sophie spreken hun waardering uit voor de mooie woorden van Dirk de Wachter. „Prachtig verwoord”, „Ik hang altijd aan zijn lippen” en „Hulde”, klonk het voor de Vlaamse psychiater.



Prachtig verwoord — David Huiskamp (@HuiskampD) March 24, 2023

Prachtig verwoord — David Huiskamp (@HuiskampD) March 24, 2023



#KhalidenSophie zo'n bijzondere man #dirkdewachter, hang altijd aan zijn lippen. Hij spreekt zo kalm en mooi, vol wijsheid en empathie. 🥰 — JAG (@jagokdu) March 24, 2023

#KhalidenSophie zo'n bijzondere man #dirkdewachter, hang altijd aan zijn lippen. Hij spreekt zo kalm en mooi, vol wijsheid en empathie. 🥰 — JAG (@jagokdu) March 24, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Menselijkheid, troost, schoonheid maar ook de kunst van het ongelukkig zijn. De betekenis van het bestaan en de kunst van het leven. Hulde Dirk De Wachter; als altijd.#DirkDeWachter#KhalidenSophie — Cécile Truijens (@ceciletruijens) March 24, 2023



Van mij mag Dirk de Wachter ongeveer 24/7 verhalen vertellen op televisie en dan zou ik nog blijven kijken. Ik vond dit zo'n fijn interview ❤️. https://t.co/e6fHr89pSk — Jelt Roos (@JeltRoos) March 24, 2023

Van mij mag Dirk de Wachter ongeveer 24/7 verhalen vertellen op televisie en dan zou ik nog blijven kijken. Ik vond dit zo'n fijn interview ❤️. https://t.co/e6fHr89pSk — Jelt Roos (@JeltRoos) March 24, 2023



"In de waarachtigheid van het bestaan kunnen gedijen…" Wat een hypnotiserend mooie spreker is Dirk de Wachter ❤️ #KhalidenSophie — jose duindam 🌱🌎 (@joseduindam) March 24, 2023

“In de waarachtigheid van het bestaan kunnen gedijen…” Wat een hypnotiserend mooie spreker is Dirk de Wachter ❤️ #KhalidenSophie — jose duindam 🌱🌎 (@joseduindam) March 24, 2023

Je kunt de aflevering van Khalid & Sophie terugkijken via NPO Start.